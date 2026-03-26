Ő rabolta el Gájer Bálint szívét: válása után újra szerelmes az énekes

Válása után újra rátalált a boldogság Gájer Bálintra. A sármos énekes nem is akárhol, a világ közepén, New Yorkban pecsételte meg kapcsolatát titokzatos kedvesével, akiről most a Borsnak minden fontos részletet elárult. A hölgyet Reninek hívják, aki saját vállalkozását vezeti Egerben. Kozmetikusként dolgozik és édesanya.

Gájer Bálint: Úgy éreztem, ez valami sorsszerű lehet

A friss szerelmesek története akár egy hollywoodi mozifilmbe is illene. Bár Gájer Bálint újdonsült párjával, Renivel már évekkel ezelőtt találkozott egy fellépésen, érthető módon akkor még nem lobbant fel köztük a szikra. Végül, a Facebooknak köszönhetően újra és újra egymásba botlottak a virtuális térben.

„Évekkel ezelőtt egy fellépésen találkoztunk először. Reni a családjával volt ott egy közös barátunk születésnapján, ahol énekeltem. Ismerősök voltunk igazából, de közelebbről nem ismertük egymást. Készült egy közös fénykép, de semmi több.

Aztán a Facebook állandóan feldobta nekem a profilját, és úgy éreztem, ez valami sorsszerű jel lehet, és ráírtam, megkérdeztem, van-e kedve eljönni találkozni velem. Eljött. Többször randiztunk. Ugyan én már ismertem a családját, de én is bemutattam őt a szeretteimnek, barátaimnak. Mindenki mindenkinek szimpatikus

– mesélte boldogan Bálint a Borsnak.

Kisfia, Kristóf is megismerte már Renit

Gájer Bálint kisfia és Reni között nagy az összhang – az énekes legnagyobb örömére. Kristóf hamar elfogadta édesapja új kedvesét. Gájer Bálint volt felesége és az énekes jó kapcsolatot ápolnak.

„Természetesen találkoztak már. Hála Istennek, nagyon kedvelik egymást.”

Igazán szerencsésnek mondhatom magam, mert sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani a volt feleségemmel, Brigivel is, ami elengedhetetlen a gyerkőc miatt is.

„Váltásban neveljük Kristófot, a hét első felében nálam van, aztán az édesanyjával. Mindketten ugyanabban a városban maradtunk, hogy közel legyünk egymáshoz, nem szerettük volna még jobban megbolygatni a kisfiunk életét. Jól működik, Kristóf nagyon jól veszi az akadályokat, nem érzünk rajta semmiféle lelki változást.”