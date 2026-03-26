Ő rabolta el Gájer Bálint szívét: válása után újra szerelmes az énekes

Válása után újra rátalált a boldogság Gájer Bálintra. A sármos énekes nem is akárhol, a világ közepén, New Yorkban pecsételte meg kapcsolatát titokzatos kedvesével, akiről most a Borsnak minden fontos részletet elárult. A hölgyet Reninek hívják, aki saját vállalkozását vezeti Egerben. Kozmetikusként dolgozik és édesanya.
A friss szerelmesek története akár egy hollywoodi mozifilmbe is illene. Bár Gájer Bálint újdonsült párjával, Renivel már évekkel ezelőtt találkozott egy fellépésen, érthető módon akkor még nem lobbant fel köztük a szikra. Végül, a Facebooknak köszönhetően újra és újra egymásba botlottak a virtuális térben.
„Évekkel ezelőtt egy fellépésen találkoztunk először. Reni a családjával volt ott egy közös barátunk születésnapján, ahol énekeltem. Ismerősök voltunk igazából, de közelebbről nem ismertük egymást. Készült egy közös fénykép, de semmi több.
Aztán a Facebook állandóan feldobta nekem a profilját, és úgy éreztem, ez valami sorsszerű jel lehet, és ráírtam, megkérdeztem, van-e kedve eljönni találkozni velem. Eljött. Többször randiztunk. Ugyan én már ismertem a családját, de én is bemutattam őt a szeretteimnek, barátaimnak. Mindenki mindenkinek szimpatikus
– mesélte boldogan Bálint a Borsnak.
Gájer Bálint kisfia és Reni között nagy az összhang – az énekes legnagyobb örömére. Kristóf hamar elfogadta édesapja új kedvesét. Gájer Bálint volt felesége és az énekes jó kapcsolatot ápolnak.
„Természetesen találkoztak már. Hála Istennek, nagyon kedvelik egymást.”
Igazán szerencsésnek mondhatom magam, mert sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani a volt feleségemmel, Brigivel is, ami elengedhetetlen a gyerkőc miatt is.
„Váltásban neveljük Kristófot, a hét első felében nálam van, aztán az édesanyjával. Mindketten ugyanabban a városban maradtunk, hogy közel legyünk egymáshoz, nem szerettük volna még jobban megbolygatni a kisfiunk életét. Jól működik, Kristóf nagyon jól veszi az akadályokat, nem érzünk rajta semmiféle lelki változást.”
A szerelmesek nemrég értek haza egy egyhetes álomutazásról, ami az első közös kalandjuk volt. Igazi turistaként fedezték fel a Nagy Almát. Az énekes bevallotta, ez az út volt a kapcsolatuk igazi tűzkeresztsége: csapatként is nagyon jól működtek, ami New York forgatagában bizony nem kis teljesítmény.
„Mindkettőnknek ez volt az első útja Amerikába. Nagyon sok mindent kipróbáltunk. Bicikliztünk a Central Parkban, fagyiztunk a Brooklyn-híd lábánál, ahonnan kiváló rálátásunk volt a Szabadság-szoborra is. Metróztunk, buszoztunk, hajóztunk...”
Igazából ez volt az első teljes hetünk, amit a kapcsolatunk alatt együtt töltöttünk.
„A szállásunk a Times Square-nél volt. Szerencsénk volt az idővel is, 22 fokos napsütés fogadott odakint minket. Még ellátogattunk a Broadway-re is, Reni kérésére az Aladdint néztük meg. Finomakat ettünk, és persze vásároltunk is néhány szuvenírt. A kisfiamnak hoztam egy Transformerst, ez volt minden vágya.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.