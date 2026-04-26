Nem lesz esküvő! Kitálalt Fekete Pákó

Fekete Pákó és párja között tíz éve csak úgy dúl a szerelem! A showman mindennap ajándékokkal lepi meg kedvesét, elmondása szerint kapcsolatukat a teljes összhang jellemzi, mégsem akar megházasodni.

Fekete Pákó Add ide a didit dala óta hatalmas népszerűségnek örvend hazánkban. A szerencse azonban nem csak karrierjét tekintve mosolygott rá, hanem magánéletében is. A Nagy Duett és a Farm VIP szereplője tíz éve boldog párkapcsolatban él.

Pákó és szerelme egy nehéz időszakban találtak egymásra, amely csak még erősebbé tette a köztük lévő mély köteléket.

Mindig mondják, hogy egy sikeres ember mögött, mindig áll egy kedves lány, egy asszony, aki viszi előre. És Isten küldött nekem is egy kedves lányt, aki azt mondta, hogy tudom, hogy nehéz lesz, de meg tudod csinálni. A mai napig ő az én párom, mert én innen indultam el. Ő volt, aki bátorított, hogy szedjem össze magam, felejtsem el, ami mögöttem van, és kezdjek új életet, mert még élek és itt vagyok, és képes vagyok rá

– emlékezett vissza Pákó.

A Nagy Duett versenyzőjének párja mindenben támogatja a Didikirályt. Pákó elmondása szerint sosem tapasztalt még ilyen szerelmet és törődést korábban. A rengeteg odafigyelést persze Pákó is viszonozza, amikor csak lehetősége van rá. Virágokkal, vacsorákkal és rengeteg szeretettel fordul párja felé.

„A párom mindennap kap tőlem valamilyen ajándékot. Elviszem vacsorázni a kedvenc éttermébe, megajándékozom a kedvenc parfümével, megcsókolom, megölelem, amikor csak tehetem” – mesélte Pákó, aki úgy gondolja az apró tettek többet jelentenek, mint a méregdrága tárgyak, éppen ezért sosem mulasztja el, hogy kimutassa párja felé szeretetét.

Noha minden tökéletes a szerelmesek között, Pákó még sem adja fejét házasságra! Korábban a showman igazi csajozógép hírében állt, ám természetesen nem ez az oka annak, hogy kedvesével nem terveznek esküvőt.

Nem tervezek esküvőt. Már voltam házas, elváltam, tudom milyen ez. Nem akarom ezt még egyszer átélni. A szerelem nem a lakodalomról szól, én így szeretem a párom és ő is engem. Nem vágyunk nagy esküvőre és házasságra. Így kerek a mi szerelmünk

– mesélte A Nagy Duett versenyzője.