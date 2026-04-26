Fekete Pákó újra csúcsra tör: „Mindenki engem akar, a fotóimat kiteszik a falra!”

Fekete Pákó 30 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra egy ösztöndíjprogram keretében. Noha jogi tanulmányait nem fejezte be, hiszen a zene felé fordult, mégsem bánja egy percig sem, hogy így alakult.

Fekete Pákó Afrikából költözött Magyarországra (Fotó: MW)

Fekete Pákó: „Szeretettel fogadnak itt Magyarországon”

Fekete Pákó Add ide a didit slágerével egy életre beleírta magát a magyar zene történelmébe. Habár a Didikirály azóta más ember lett, megállapodott, 10 éve boldog párkapcsolatban él, rajongóit sosem felejti el.

Gyakran előfordul, hogy az énekest az utcán szólítják meg az emberek, hogy közös fotót vagy éppen aláírást kérjenek tőle, aminek Pákó természetesen minden alkalommal eleget tesz.

Szeretettel fogadnak itt Magyarországon, ezért alázatos vagyok ezen a téren. Szeretem a magyar embereket, szeretek itt élni. Megtanultam a magyar szokásokat, magyar ételeket eszem és az évek alatt Magyarország a második otthonom lett

– mesélte lapunknak Pákó, majd humorosan hozzátette: „Mindenki engem akar, a fotóimat kiteszik a falra!”

Az énekes otthonra és szerelemre lelt hazánkban, ezért úgy érzi, örömmel töltené itt hátralévő életét. Nemrég azonban eldöntötte, hogy 30 év után hazatér otthonába, Afrikába. Fekete Pákó A Nagy Duettben történő szereplése korábban keresztül húzta terveit, most azonban végre ellátogathat rég nem látott családjához.

Fekete Pákó családját 30 éve nem látta, most végre hazalátogat hozzájuk (Fotó: Ripost)

Fekete Pákó visszatér a tévéképernyőre

Az ország Didikirálya 20 évvel ezelőtt igazi playboy életet élt. Buli, csajok és haverok töltötték ki mindennapjait. Lapunknak elárulta, hogy egy ponton sajnos elvesztette vagyonát, ekkor jött rá, hogy változtatni kell. Pákó ekkor egy időre eltűnt a médiából, melynek okát is elmondta lapunknak:

Amikor az ember nagyon sokat szerepel a televízióban, akkor kell egy kis szünet. Nem vágytam arra, hogy minden műsorban szerepeljek, én ezt már megcsináltam, amikor befutottam. 20 évvel ezelőtt mindenben szerepeltem és eljött az az idő, amikor azt éreztem, hogy szeretnék egy kicsit visszavonulni.

Egészen a Farm VIP-ban való szereplésééig tartott a szünet. Azóta az énekes sikert sikerre halmoz. Nemrég Komonyi Zsuzsi párjaként szerepelt A Nagy Duett 2026 műsorában, ahol közönségkedvencek lettek. Fekete Pákó koncertjein pedig ismét mosolyt csalt a közönség arcára, rajongói biztatásáért pedig végtelenül hálás.