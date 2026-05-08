Mi történt? Fejes Tamás megszabadul a luxusautóitól

Fejes Tamás Kincsvadászok-szerepét félredobva ezúttal maga fogott értékesítésbe, vagy ahogy ő mondja, készletkisöprésbe. És nem is akármilyen tavaszi nagytakarítást tart a zenész-üzletember, ugyanis luxusautóitól válik meg – nagyratörő álmokat dédelgetve.
Fejes Tamás rock and roll életérzéséből most minden eddiginél többet megoszt a követőivel és néhány szerencséssel is, akik úgy döntenek, hogy vevők a zenész tárgyaira. Szó szerint. Ugyanis a Tankcsapda dobosa most egy egészen más oldalát mutatja meg, és bejelentette, hogy autógyűjteményének darabjait fokozatosan értékesíti, mert nagyobb tervei vannak a jövőre nézve.
Egy korábbi videómban említettem, hogy az autóimat el fogom adni, mert egy komolyabbat szeretnék vásárolni és egyéb beruházásokban vagyok, ezért készletkisöprés van. Az első modellt szeretném bemutatni, a szívem csücskét, egy 124-es Mercit, 1992-ből. Egy abszolút gyűjtői darab, 57 ezer kilométer van benne, Németországban egy gazdája volt, onnan egy gyűjtő hozta be Magyarországra
– számolt be róla Facebook oldalán Fejes Tamás, aki nagy népszerűségének köszönhetően nagy eséllyel tudja értékesíteni relikviáit.
A ritkaságokat becsben tartó Fejes Tomi azt is elárulta, hogy az autó különleges történettel került hozzá. A korábbi tulajdonos gyűjteményének egyik legértékesebb darabja volt, ám a gyűjtő halála után a család kereste meg őt.
Én maximum mentem vele 500-600 kilométert. A jármű makulátlan gyűjtői darab, a gyári fóliák még rajta vannak a küszöbön. Természetesen meg lehet tekinteni az autót, komolytalan ajánlatok nem érdekelnek
– fogalmazott határozottan az üzetlember. A szakértők szerint egy ilyen állapotú, extrém alacsony futásteljesítményű Mercedes ára akár 10-15 millió forint fölé is kúszhat, különösen, ha valóban hibátlan és ritka darabról van szó. A nyilvánosság is kíváncsain várja, hogy ki lesz az új tulajdonos és mennyiért sikerült hozzáférni ehhez az igazi ritkasághoz.
