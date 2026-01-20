Nem hiszed el, milyen tárgy izgatta fel a Kincsvadászok sztárját

Magyarország kedvenc műtárgy-kereskedő show-jában minden eladónak egy és ugyanaz a célja: sikerrel értékesíteni, talán vagyont érő régiségét. A Kincsvadászok kereskedői mindig nagyon várják, milyen tárggyal érkeznek hozzájuk, a mai adásban hatalmas meglepetés érte őket.

A Kincsvadászok szereplői közül csak Fejes Tamást hozta lázba a régi Simson motor (Fotó: TV2)

A bukósisakra hajt a Kincsvadászok sztárja

Ahogy azt már megszokhattuk, a TV2 műtárgy-kereskedő show-ja ebben az évadban is bőven tartogat meglepetéseket, nemrég is volt egy rekordár Fejes Tamás ha kell, mélyen a zsebébe nyúl. A Kincsvadászok mai adásában Ferenczi András egy nagyon régi, de szépen felújított Simson Schwalbe motorral érkezett.

„Azt gondolom ez egy igazán ritka és különlegesség” – kezdte az eladó a motorról. „Mindig nyitott szemmel járok, hogy miből lehet jó üzlet és amikor ezt megláttam, rögtön tudtam, hogy ez bomba. Minimum 500 ezer forintot szeretnék érte kapni, de az álomáram igazából 700 ezer forint.”

A TV2 Kincsvadászok szakértője, Megyesi Balázs becsértéke, viszont ennek csak a fele, de persze András bízik benne, hogy a kereskedők közül valaki beleszeret a tárgyába és többet kínál majd érte. Fejes Tamás éppen csak ránéz a motorra, már mondja is a gyártási évet, mert állítása szerint akkor kezdték gyártani, amikor a zenésztársa, a két éve elvált Lukács Laci született.

Nehéz sztori, mert ezzel a fényezéssel nagyon jól mutat, a bukósisakja izgat a legjobban. Tudom, hogy mi a piaci ár, ráadásul van is egy ilyenem gyönyörű állapotban és tudom, hogy mennyiért vettem!

– majd be is kezdi a licitet egy 200 ezres ajánlattal a Tankcsapda dobosa.

