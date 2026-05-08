Versenyhorgásznak állna Biros Péter: A kíváncsiság hajt, hogy kipróbáljam magam a profik mezőnyében

Meglepő nyilatkozatot tett a Nemzeti Sportnak a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Biros Péter, aki arról mesélt, hogy a következő tíz-húsz évben új kihívásként profi pecásnak állna. A horgásznagykövet a Borsnak kifejtette, elsősorban a pergetőszakágban tenné próbára magát versenyeken.

Biros Péter gyönyörű süllőket fog Fotó: Bors

Sok gyakorlás

Valóban kacérkodom ezzel a gondolattal, de néha elhessegetem, mert versenyeztem már eleget életemben. Elsősorban a kíváncsiság hajt, hogy kipróbáljam magam a profik mezőnyében.

Bár korábban sokat bojliztam is, manapság csak pergetek, így ebben a szakágban mérettetném meg magam – fogalmazott a Borsnak Biros Péter, akinek fel van adva a lecke, hiszen a magyar pergetőválogatottak kiemelkedőek világszinten. Elég csak a csónakos pergető vagy a streetfishing szakágat említenünk, ahol az utóbbi években világbajnoki címeket szereztünk. – Tisztában vagyok vele, milyen erős a mezőny. Vannak olyan horgászok itthon, akik kis túlzással, még be sem dobták a szereléket, máris halat fognak. De úgy vagyok vele, mint a vízilabdával, minél többet gyakorolsz, annál jobb leszel.

Versenyszellem

Több vízilabdázótól sem áll távol a peca, a nagykövetek között sem Biros Péter az egyetlen olimpiai bajnok pólós, korábbi csapattársa, Fodor Rajmund is a társaság tagja, ám az egri női vízilabdacsapat vezetőedzője a versenyhorgászatban nem alkotna vele csapatot.

Szenvedélyes pergetőhorgász Fotó: Dániel Berán

– Nem akarom megsérteni Rajmit, de sem pergetésben, sem bojlizásban nem vele indulnék. Mindkét módszernél vannak olyan ismerőseim, akik rendkívül képzettek. Szóval tudnék választani. A MOHOSZ évente megrendezett médiakupája tökéletes alkalom arra, hogy együtt pecázzunk. A versenyhorgászatban is rendkívül sokat számít a tudás.

Ha pedig elindulnék egy viadalon, akkor biztosan elkapna az a gépszíj, ami az élsportolói múltamból fakad, és semmi másra nem gondolnék, csak a győzelemre.

Így tapasztalt, pofi társakkal indulnék – tette hozzá a háromszoros olimpiai bajnok.

Kilátogat a vb-re

Az 50 éves klasszis azt egyelőre nem tudta megmondani, milyen célokat tűzne ki maga elé a versenyhorgászatban, mert ahogy fogalmazott: előbb meg kell néznie, hogyan zajlanak a pergetőviadalok. Erre tökéletes alkalom lesz a csónakos pergető-világbajnokság, melynek idén októberben a Tisza-tó ad otthont.