Versenyhorgásznak állna Biros Péter: A kíváncsiság hajt, hogy kipróbáljam magam a profik mezőnyében

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 12:15
Több mint egymillió horgászigazolvánnyal rendelkező pecás van Magyarországon, és ez a szám egyre csak növekszik. A Bors hetente jelentkezik horgászrovatával, amellyel még több embert kívánunk kicsalni a tó- vagy a folyópartra. Ezúttal a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval, Biros Péterrel foglalkozunk, aki versenyhorgász lenne.
K. D.
Meglepő nyilatkozatot tett a Nemzeti Sportnak a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Biros Péter, aki arról mesélt, hogy a következő tíz-húsz évben új kihívásként profi pecásnak állna. A horgásznagykövet a Borsnak kifejtette, elsősorban a pergetőszakágban tenné próbára magát versenyeken.

Biros Péter gyönyörű süllőket fog

Sok gyakorlás

Valóban kacérkodom ezzel a gondolattal, de néha elhessegetem, mert versenyeztem már eleget életemben. Elsősorban a kíváncsiság hajt, hogy kipróbáljam magam a profik mezőnyében.

 Bár korábban sokat bojliztam is, manapság csak pergetek, így ebben a szakágban mérettetném meg magam – fogalmazott a Borsnak Biros Péter, akinek fel van adva a lecke, hiszen a magyar pergetőválogatottak kiemelkedőek világszinten. Elég csak a csónakos pergető vagy a streetfishing szakágat említenünk, ahol az utóbbi években világbajnoki címeket szereztünk. – Tisztában vagyok vele, milyen erős a mezőny. Vannak olyan horgászok itthon, akik kis túlzással, még be sem dobták a szereléket, máris halat fognak. De úgy vagyok vele, mint a vízilabdával, minél többet gyakorolsz, annál jobb leszel.

Versenyszellem

Több vízilabdázótól sem áll távol a peca, a nagykövetek között sem Biros Péter az egyetlen olimpiai bajnok pólós, korábbi csapattársa, Fodor Rajmund is a társaság tagja, ám az egri női vízilabdacsapat vezetőedzője a versenyhorgászatban nem alkotna vele csapatot.

Szenvedélyes pergetőhorgász

– Nem akarom megsérteni Rajmit, de sem pergetésben, sem bojlizásban nem vele indulnék. Mindkét módszernél vannak olyan ismerőseim, akik rendkívül képzettek. Szóval tudnék választani. A MOHOSZ évente megrendezett médiakupája tökéletes alkalom arra, hogy együtt pecázzunk. A versenyhorgászatban is rendkívül sokat számít a tudás. 

Ha pedig elindulnék egy viadalon, akkor biztosan elkapna az a gépszíj, ami az élsportolói múltamból fakad, és semmi másra nem gondolnék, csak a győzelemre.

 Így tapasztalt, pofi társakkal indulnék – tette hozzá a háromszoros olimpiai bajnok.

Kilátogat a vb-re

Az 50 éves klasszis azt egyelőre nem tudta megmondani, milyen célokat tűzne ki maga elé a versenyhorgászatban, mert ahogy fogalmazott: előbb meg kell néznie, hogyan zajlanak a pergetőviadalok. Erre tökéletes alkalom lesz a csónakos pergető-világbajnokság, melynek idén októberben a Tisza-tó ad otthont.

Korábban sokat bojlizott, ám időhiány miatt nem tudná vállalni a többnapos versenyeket, ezért indulna inkább pergetésben

– Még nem tudom, milyen módon vennék részt, de az biztos, sokkal könnyebb dolgom van így, hogy nem külföldön lesz a világbajnokság. Abban bízom, hogy a MOHOSZ segítségével közelről is szemlélni tudom majd a vébét. Akár egy versenybírói csónakban. De ha ez nem jön össze, akkor is nézőként megtekintem a versenyt. Bízom benne, hogy a magyar válogatott remek teljesítményt nyújt majd. Szerintem nagy esélyük van arra, hogy elhódítsák a világbajnoki címet – zárta Biros Péter.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
