Újabb tragédia rázta meg Hulk Hogan családját - özvegye küzd a gyásszal

A Sky Daily Hogan gyászolja édesapja, Kirk elvesztését. A 46 éves Sky megható tisztelgésben jelentette be halálát május 7-én, csütörtökön az Instagramon, kevesebb mint egy évvel azután, hogy férje, Hulk Hogan szívrohamban elhunyt.

Megviselte Hulk Hogan, majd saját apja halála az özvegyet

Fotó: George Napolitano/MediaPunch / Northfoto

Megviselte Hulk Hogan, majd saját apja halála az özvegyet

Az özvegy azt mondta, megrendítette a két veszteség egyetlen éven belül. „Édesapám, Kirk tegnap este elhunyt, miután keményen küzdött vastagbélrákkal, ami az elmúlt évben egyre nehezebbé vált” – kezdte Sky a tisztelgést. „Különösen hálás vagyok feleségének, Robinnak – köszönöm, hogy ilyen jól gondoskodott apámról mindezek során” – folytatta.

Őszintén szólva nagyon megviselt, hogy ugyanabban az évben elvesztettem a férjemet és az édesapámat.

- emelte ki bejegyzésében az özvegy.

„Valamennyire megnyugtató tudni, hogy a nővéreimmel ott lehettünk vele, szerethettük őt végig, és gondoskodhattunk róla, hogy a végén soha ne érezze magát egyedül” – írta, hozzátéve: „Szeretlek, apa.”

Sky, aki 2023 októberében feleségül ment Hoganhez, kevesebb mint két évvel azelőtt, hogy az 71 éves korában szívrohamban elhunyt, nemrégiben szerepelt a négyrészes Netflix dokumentumfilm-sorozatban, a Hulk Hogan: Real American-ben, amelyben részletesen elmesélte szerelmi történetét a pankrátorral, valamint a Hulk élete vége felé kapott halálos fenyegetéseket - írta a People.