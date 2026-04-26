Exkluzív! Így verte át feleségét hazatérésével az Exatlonból kieső Bacskai Balázs

Hatalmas az öröm Bacskai Balázs családjában, szerettei már nagyon várták haza. Na, meg az Exatlon Bajnokában is erős volt már a honvágy, sose gondolta volna, hogy felesége, gyermekei hiánya így össze tudja törni. De most már újra együtt vannak, a sportoló ráadásul a vártnál kicsit hamarabb érkezett.

Az Exatlon Bajnokok hiányolni fogják Bacskai Balázs Benjit, aki kiesése miatt épp hazaért kisfia születésnapjára (Fotó: Bacskai Balázs Facebook)

Az Exatlon után újra egyesült Bacskai Balázs családja

Két hét alatt másodjára is párbajra kényszerült az olimpikon ökölvívó. De míg az elsőt hősiesen megnyerte, a másodikon már egy pontot sem tudott hozni, így Bacskai Balázs Exatlonjának vége lett. A nagy harcos kiesése után már újra tudott szívből nevetni, mert tudta, várja haza a családja.

„Most már nagyon jól vagyok, hogy újra együtt a család” – kezdte boldogan a Borsnak az Exatlon hatodik kiesője, akit felesége sosem látott olyan érzelmesnek, mint a műsorban.

Ráadásul egy kis cselhez folyamodtam, becsaptam a páromat, megkértem a hazautamat intéző Ricsit, hogy ne küldjék el neki, mikor érkezem Budapestre, mert meglepetés akartam lenni. Így amikor Svájcban landoltunk, akkor felhívtam, hogy este nyolcra jöjjön ki értem a reptérre. De én már délután kettőkor landoltam és rohantam haza, sikerült halkan belépnem az ajtón, így a feleségem megijedt tőlem, éppen panírozott, meg palacsintát sütött, hogy a kedvenceimmel várjon haza. Nem hitt a szemének, hatalmas volt az öröm, hogy újra megölelhettük egymást. A fiam még aludt, amikor felkelt, kicsapta az ajtót, berohant a nappaliba, annyira örült, hogy csak ugrált, tapsikolt, le sem lehetett lőni, annyira extázisban volt, nagyon klassz nap volt! Balázsnak szombaton volt a harmadik születésnapja, el se hittem, hogy odaértem és együtt ünnepeltük, szuper volt!

- mesélt a hazaérés eksztázisáról Balázs. A csapattársak által csak Benjinek hívott sportoló felesége korábban mondta lapunknak, hogy amióta együtt vannak, még nem voltak távol egymástól három napnál többet. De a családapa mégsem gondolta volna, hogy szerettei hiánya ilyen hamar megtöri.