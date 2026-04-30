Elszakadt a cérna, a pályán kezdett dühöngeni az Exatlon Bajnoka

Rossz hangulatban érkeztek a Bajnokok a csütörtöki végjátékra, az előző napi 10-0-ás vereség és Halász Jázmin elvesztése megviselte a csapatot. De hiába tették bele megint szívüket-lelküket a futamokba az Exatlon Hungary Bajnokai, megint alul maradtak a Kihívókkal szemben. Lencse Laci nem is tudja leplezni érzelmeit, teljesen kiakadt, mert semmi nem úgy sikerül neki, ahogy szeretné.

Lencse Laci az Exatlon történetének első focista versenyzője (Fotó: TV2)

Exatlon: Lencse Laci bocsánatkérésre kényszerült

Szerdán a pirosak megdöbbentő vereséget szenvedtek, hiszen a Kihívók 10:0-ra nyerték a második végjátékot. A megsemmisítő fiaskó után ráadásul Halász Jázmint is elvesztették, így mentek neki az Exatlon Hungary 2026 újabb végjátékának, ahol bár jobb teljesítménnyel, de megint alul maradtak a kékek ellen. A műsor történetének első focista versenyzőjénél el is szakadt a cérna, bocsánatot is kért a csapattársaitól.

„Ott kijött minden, ami bennem volt” – kezdte a Borsnak Lencse Laci, akit legutóbb súlyos dologgal vádoltak meg a kékek:

Ez a sok feszültség, ami gyülemlett... Luca mondta, hogy engedjem ki bátran, ne fogjam vissza magamat. Mérges voltam magamra. Egy olyan feladat nem ment, ami általában menni szokott, úgyhogy ez nagyon kellett. Jólesett, bár nem szabadott volna, hogy ezt lássák a tévénézők, de ez vagyok én. Amikor aktív voltam, jellemző volt rám, hogyha valami nem úgy sikerült, akkor ki kellett, hogy dühöngjem magamat. Tipikusan az az ember vagyok, akit az érzelmei vezetnek mindig is. Jellemző volt rám gyerekkorom óta, sokkal jobban megérzek egy vereséget.

Kenderesi Tamás már biztosan párbajozik, ha a holnapi végjátékot is elveszítik az Exatlon Bajnokok, benne van a pakliban, hogy a labdarúgónak kell kiállnia ellene.

„Ha elveszítjük a másik végjátékot, akkor valószínű, hogy én megyek párbajozni. Nagyon sok forgatókönyv lejátszódott a fejünkbe a fiúkkal, mi mindent átbeszélünk, nincs soha tabu téma. Nem játszunk a kártyákkal, és ez a forgatókönyv, hogyha elveszítjük, akkor nekem kell menni Tomival. Abszolút nem tartok a párbajtól, ilyen ez a játék, ezért jöttünk. Játszani kell és általában jellemző rám, hogy az éles szituációkban tudok mindig a legélesebb lenni.”