Szívszorító, mit mondott kiesése után az Exatlon Bajnoka

Miután a végjáték második felvonásán megsemmisítő vereséget szenvedtek a Bajnokok, a biztos párbajozó mellé a legjobb statisztikájú versenyző, Karvalics Eszter jelölt ki ellenfelet. Mivel magát nem jelölhette, így Ekler Luca vívott meg Halász Jázminnal az Exatlon szerdai párbaján. A paraatléta sima küzdelemben, 4-1-re győzött a karatés ellen, aki pedig bízott benne, hogy a legvégsőkig eljut a versenyben.
A sport-reality nem volt ismeretlen Jázó számára, hiszen nővére, Halász Vivien és sógora, Kővári Viktor is rengeteget mesélt neki a heteken át tartó megmérettetésről. Az Exatlon Hungary 2026 Bajnokok csapatának tagja azzal a céllal érkezett Dominikára, hogy elhunyt édesapja emléke előtt tisztelegjen.
„Nem tudtam elképzelni, hogy ez milyen, nehezebb, mint számítottam rá – mondta kiesése után Palik Lászlónak világbajnok sportoló, akit a rajongók összeboronáltak Valkusz Mátéval. - Lelkileg nagyon megterhelő volt, viszont nagyon sok mindent tanultam az alatt az idő alatt, amit itt töltöttem és jó barátokra is szert tettem. Hogy megismertem Lalát, Mátét, Tomit, esztit, Lucát, Adélt, Benjit, Zsut, az egész Bajnokcsapatot, az fantasztikus. Úgyhogy nagyon sok mindent viszek magammal haza! A családom, amiben már mindenki exatlonista, remélem nagyon büszke rám, így is, hogy nem tudtam a végsőkig kitartani. Én nagyon küzdöttem, de Luca mellett sajnos ennyi volt bennem! Ő fantasztikus versenyző, neki ott kell lenni a fináléban!”
Jázó az Exatlon műsorvezetőjének, Gelencsér Timinek öntötte ki a szívét.
Már az első nap elképesztő volt, ahogy megérkeztünk. A csapat nagyon nagy összhangban volt, én azt gondolom! Egyből a villába érkeztünk, nekünk nagyon jól indult az a hét. Nagyon élveztem, amikor jöttünk a pályákra, vajon most melyik pálya lesz, melyiken tudunk futni, milyen ügyességi lesz. Napról-napra jött ez az izgalom, de nyilván itt sokkal többről van szó! Én már a második női párbajon részt vettem és azt gondoltam, hogy nagyon erős vagyok mentálisan, de annyira más volt ez az egész szituáció, annyira ki voltam szakítva a megszokott rutinomból, hogy teljesen újra kellett építenem magam belülről ezzel kapcsolatban! Onnantól, hogy azt a párbajt megnyertem, úgy érzem, nagyjából mentem felfelé, de az elmúlt napokban megint kicsit lefelé mentem lelkileg. Rengeteg élménnyel megyek haza, próbáltam minden pozitívumot magamévá tenni. Sajnálom, hogy vége lett, de azt érzem, hogy egy kicsit elfáradtam lélekben, ez most eddig tartott ki. Bevallom, az Exatlon tízszer nehezebb, mint gondoltam!
