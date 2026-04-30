Szívszorító, mit mondott kiesése után az Exatlon Bajnoka

Miután a végjáték második felvonásán megsemmisítő vereséget szenvedtek a Bajnokok, a biztos párbajozó mellé a legjobb statisztikájú versenyző, Karvalics Eszter jelölt ki ellenfelet. Mivel magát nem jelölhette, így Ekler Luca vívott meg Halász Jázminnal az Exatlon szerdai párbaján. A paraatléta sima küzdelemben, 4-1-re győzött a karatés ellen, aki pedig bízott benne, hogy a legvégsőkig eljut a versenyben.

Exatlon Bajnokok legújabb kiesője, Halász Jázmin, akit Ekler Luca ejtett ki (Fotó: TV2)

Ilyen volt Halász Jázmin Exatlonja

2026. március 23-án négy év után visszatért a sport-reality

A Bajnokok csapatában Halász Jázmin karate világbajnok is bemutatkozott

karate világbajnok is bemutatkozott A sportoló két párbajról is győztesen távozott

Végül saját csapattársa, Ekler Luca ejtette ki a versenyből

Exatlon: Halász Jázmin barátokra tett szert

A sport-reality nem volt ismeretlen Jázó számára, hiszen nővére, Halász Vivien és sógora, Kővári Viktor is rengeteget mesélt neki a heteken át tartó megmérettetésről. Az Exatlon Hungary 2026 Bajnokok csapatának tagja azzal a céllal érkezett Dominikára, hogy elhunyt édesapja emléke előtt tisztelegjen.

„Nem tudtam elképzelni, hogy ez milyen, nehezebb, mint számítottam rá – mondta kiesése után Palik Lászlónak világbajnok sportoló, akit a rajongók összeboronáltak Valkusz Mátéval. - Lelkileg nagyon megterhelő volt, viszont nagyon sok mindent tanultam az alatt az idő alatt, amit itt töltöttem és jó barátokra is szert tettem. Hogy megismertem Lalát, Mátét, Tomit, esztit, Lucát, Adélt, Benjit, Zsut, az egész Bajnokcsapatot, az fantasztikus. Úgyhogy nagyon sok mindent viszek magammal haza! A családom, amiben már mindenki exatlonista, remélem nagyon büszke rám, így is, hogy nem tudtam a végsőkig kitartani. Én nagyon küzdöttem, de Luca mellett sajnos ennyi volt bennem! Ő fantasztikus versenyző, neki ott kell lenni a fináléban!”

Jázó az Exatlon műsorvezetőjének, Gelencsér Timinek öntötte ki a szívét.