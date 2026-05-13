Az Exatlon nagy esélyese elárulta, kitől retteg a véghajrában

A sport-reality egyéni szakaszába jutott 10 sportolónak már egy és ugyanaz a célja, megnyerni a versenyt. Az Exatlon Hungary 2026-ban már csak erős versenyzők vannak, ugyanakkor mindenkinek megvan az erőssége, vagy éppen a gyengébb pontja. Kivéve talán a Koplányi Gábort, aki még akkor is tudta hozni a pontokat, amikor csapattársai nem. De, hogy kitől tart a Kopi becenévre hallgató sportoló, azt most lapunknak mondta el.

Az Exatlon Kihívók csapatának Koplányi Gábor volt a legkiegyensúlyozottabb játékosa (Fotó: TV2)

Így alakul Koplányi Gábor Exatlon pályafutása

Négy év után visszatért a sport-reality a TV2 képernyőjére

A Kihívók csapatában kapott helyet Koplányi Gábor

A kékek legeredményesebb versenyzője lett, hat medált szerzett

Az egyéni szakasz második napján bekerült a legjobb négy közé

Egyre nagyobb a nyomás az Exatlon versenyzőin

A sport-reality utolsó hetében már nincsenek kékek és pirosak, mindenki egyénileg versenyez. A nyomás egyre nagyobb az Exatlon 2026 versenyzőin, kérdés ki hogyan birkózik meg vele, kinek milyen hatással van a teljesítményére. A hétfői adásban az látszott, hogy Koplányi Gáborra nem volt jó hatással, egyetlen pontot sem tudott szerezni, kedden ellenben elképesztően magabiztosan versenyzett, tovább is jutott a csütörtöki versenynapra.

„Nagyon érdekes és nagyon más az egyéni szakasz” – kezdte a Borsnak Kopi, akinek összesen már hat medálja van.

Itt nem arról van szó, mint a korábbi csapatversenyeknél, hogy egy-egy futamod van és ott teljesíteni kell, vagy mint a medálnál, hogy egy esélyed van bekerülni a döntőbe és megnyerni a medált, hanem itt van négy életed, amit meg kell tartani. Az az igazság, hogy ezt nem kezeltem le jól fejben, kicsit túlnyugtattam magam az első versenynapon, ezért nem voltam olyan éles többször is a végén, amiért veszítettem. Valahogy sokkal lazább volt a hangulat az egyéni szakasz elindulásával, nem volt már meg a piros és kék csapat közötti versengés, illetve amit mondtam korábban, nem egy futamon kellett jól teljesíteni, hisz ott volt az emberben, hogy van még élete. Ez okozta a fókuszvesztést, de szerencsére sikerült ezt a második napra fejben helyrerakni

- magyarázta Kopi.