Az Exatlon nagy esélyese elárulta, kitől retteg a véghajrában

A sport-reality egyéni szakaszába jutott 10 sportolónak már egy és ugyanaz a célja, megnyerni a versenyt. Az Exatlon Hungary 2026-ban már csak erős versenyzők vannak, ugyanakkor mindenkinek megvan az erőssége, vagy éppen a gyengébb pontja. Kivéve talán a Koplányi Gábort, aki még akkor is tudta hozni a pontokat, amikor csapattársai nem. De, hogy kitől tart a Kopi becenévre hallgató sportoló, azt most lapunknak mondta el.
A sport-reality utolsó hetében már nincsenek kékek és pirosak, mindenki egyénileg versenyez. A nyomás egyre nagyobb az Exatlon 2026 versenyzőin, kérdés ki hogyan birkózik meg vele, kinek milyen hatással van a teljesítményére. A hétfői adásban az látszott, hogy Koplányi Gáborra nem volt jó hatással, egyetlen pontot sem tudott szerezni, kedden ellenben elképesztően magabiztosan versenyzett, tovább is jutott a csütörtöki versenynapra.
„Nagyon érdekes és nagyon más az egyéni szakasz” – kezdte a Borsnak Kopi, akinek összesen már hat medálja van.
Itt nem arról van szó, mint a korábbi csapatversenyeknél, hogy egy-egy futamod van és ott teljesíteni kell, vagy mint a medálnál, hogy egy esélyed van bekerülni a döntőbe és megnyerni a medált, hanem itt van négy életed, amit meg kell tartani. Az az igazság, hogy ezt nem kezeltem le jól fejben, kicsit túlnyugtattam magam az első versenynapon, ezért nem voltam olyan éles többször is a végén, amiért veszítettem. Valahogy sokkal lazább volt a hangulat az egyéni szakasz elindulásával, nem volt már meg a piros és kék csapat közötti versengés, illetve amit mondtam korábban, nem egy futamon kellett jól teljesíteni, hisz ott volt az emberben, hogy van még élete. Ez okozta a fókuszvesztést, de szerencsére sikerült ezt a második napra fejben helyrerakni
- magyarázta Kopi.
A Bors Exatlon szavazásán a népszerű versenyző toronymagasan vezet.
„Nagyon sűrű a mezőny, jól mutatja az első két nap is azt, hogy elég egy kis figyelemvesztés, egy apró hiba és máris teljesen más végeredmény születik. Hétfőn egy pontot sem hoztam, most pedig én jutottam tovább. Tényleg apróságok döntenek közöttünk, de szerintem Hadobás Olivér és Valkusz Máté az, akitől van tartanivalóm.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.