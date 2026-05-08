Hihetetlen, mit mondott győzelmi esélyeiről az Exatlon Kihívója

Eddig úgy tűnik, hogy ezen a héten a Bajnokok esélyt sem adnak a Kihívóknak, nem engedik őket győzni. Az Exatlon Hungary 2026 véghajrájában a kékek a fiú végjáték első felvonását is elveszítették, a biztos párbajozó újra Nagy Beni.

Az Exatlon Kihívók csapatának legerősebb versenyzője újabb életmentő medált nyert, Lencse Laci és Nagy Beni elől orrozta el (Fotó: TV2)

Így menetel Koplányi Gábor az Exatlonban

Négy év után, március 23-án tért vissza a TV2 képernyőjére a sport-reality

A Kihívók csapatában versenyez Koplányi Gábor

Kopi a kékek legstabilabb versenyzője lett

Megnyerte a hatodik medálját, ami életet menthet

Szinte már biztos, hogy ott lesz az egyéni szakaszban

Exatlon: Kopi szerint ez áll a kékek hullámvölgye mögött

Ma eldől, melyik az a tíz versenyző, aki bejut a sport-reality idei évadának döntő hetébe. A versengés végén, jövő vasárnap eldől, melyik női és melyik férfi sportoló emelheti magasba az Exatlon Hungary trófeáját és viheti haza a vele járó 15 millió forintos fődíjat. Egyvalaki számára azonban ma véget ér a játék, de az már szinte biztos, hogy nem Koplányi Gábor lesz. A Kihívók népszerű versenyzője megszerezte a hatodik medálját, úgy tűnik – bár a csapat hullámvölgyben van –, számára nincs lehetetlen.

„Egyértelmű, hogy most egy sokkal erősebb bajnok négyessel nézünk szembe, mint korábban. Óhatatlanul előtérbe kerül az, hogy ők több pontot szereznek. És az is biztos, hogy ez a mi fejünkbe is bekúszott. Tehát, amellett, hogy ők sokkal többet futnak, és egyrészt nagyon jók maradtak versenyben, másrészt gyakorolják az ügyességiket. Nekünk ezzel ezt a plusz nehézséget is még le kell küzdeni, tehát saját magunkra is plusz terhet rakunk. Muszáj lesz ezzel valahogy fejben jobban megbirkóznunk, ha jobb teljesítményt szeretnénk elérni” – mondta a Borsnak sokak nagy kedvence, Kopi, aki azt is elárulta, hogy a lányok közti balhé, vagy az elbukott videóhívás állhat a kékek hirtelen lehanyatló teljesítménye mögött.