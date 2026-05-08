Hihetetlen, mit mondott győzelmi esélyeiről az Exatlon Kihívója

Eddig úgy tűnik, hogy ezen a héten a Bajnokok esélyt sem adnak a Kihívóknak, nem engedik őket győzni. Az Exatlon Hungary 2026 véghajrájában a kékek a fiú végjáték első felvonását is elveszítették, a biztos párbajozó újra Nagy Beni.
Ma eldől, melyik az a tíz versenyző, aki bejut a sport-reality idei évadának döntő hetébe. A versengés végén, jövő vasárnap eldől, melyik női és melyik férfi sportoló emelheti magasba az Exatlon Hungary trófeáját és viheti haza a vele járó 15 millió forintos fődíjat. Egyvalaki számára azonban ma véget ér a játék, de az már szinte biztos, hogy nem Koplányi Gábor lesz. A Kihívók népszerű versenyzője megszerezte a hatodik medálját, úgy tűnik – bár a csapat hullámvölgyben van –, számára nincs lehetetlen.
„Egyértelmű, hogy most egy sokkal erősebb bajnok négyessel nézünk szembe, mint korábban. Óhatatlanul előtérbe kerül az, hogy ők több pontot szereznek. És az is biztos, hogy ez a mi fejünkbe is bekúszott. Tehát, amellett, hogy ők sokkal többet futnak, és egyrészt nagyon jók maradtak versenyben, másrészt gyakorolják az ügyességiket. Nekünk ezzel ezt a plusz nehézséget is még le kell küzdeni, tehát saját magunkra is plusz terhet rakunk. Muszáj lesz ezzel valahogy fejben jobban megbirkóznunk, ha jobb teljesítményt szeretnénk elérni” – mondta a Borsnak sokak nagy kedvence, Kopi, aki azt is elárulta, hogy a lányok közti balhé, vagy az elbukott videóhívás állhat a kékek hirtelen lehanyatló teljesítménye mögött.
Úgy hiszem, hogy egyik se és mindegyik egyszerre. Tehát a videóüzenet, illetve az újabb puritán hét az biztos, hogy negatív hatással van ránk, lelkileg még jobban összetör minket. A lányok közötti feszültségnél én úgy gondolom, hogy alapvetően a pályára nem jön be, hisz mindenki saját legjobbja szerint teljesít, viszont ahogy említettem, egyre nehezebb elemekkel küzdünk a legjobb bajnok négyessel szemben, és fejben most ezt nem sikerül jól rendeznünk. Ebben látom a problémát, hogy gyakorlatilag fejben egy picit magunkat győzzük most le.
A kérdés csak az, hogy az elmúlt napok súlyos vereségei után fel tudja-e szívni magát a kék csapat.
Továbbra is úgy hiszem, hogy a csapategységünk erős és vissza kell nyúlnunk a gyökerekhez, mert korábban is több olyan győzelmünk is volt, ahol az döntött, hogy erősek voltunk csapatban. Erős, jól tudtuk egymást támogatni, jól tudtuk, egymást tüzelni. Meg kell próbálnunk most ebből erőt meríteni gyakorlatilag és visszanyúlni a múlthoz. Azt nem mondom, hogy egyszerű lesz, de mindenképp bizakodóak vagyunk. Az, hogy én ott leszek-e az egyéni szakaszban, még nem biztos, meglátjuk. Teljesen ki tudom zárni a csapatjátékok során az egyéni célokat, tehát minden egyes futam az most csapatpont, teljes mértékben így tekintek rá. Ezzel együtt mindig is foglalkoztatott a végcél, az Exatlon megnyerése, de ez most még nem az az időszak, amikor azért küzdök
– vallotta be Koplányi Gábor.
