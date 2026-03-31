Megszólalt az őt ért bántásokról az Exatlon paralimpikonja

Ekler Luca
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 18:20
Ekler Luca a sport reality idei évadának egyetlen 100 százalékos versenyzője, eddig nem talált legyőzőre. Az Exatlon Hungary Bajnoka mindenkire rácáfolt, aki nem hitte, hogy egy paraatlétának helye van a műsorban. Hogy mi a sikere titka, arról Dominikán nyilatkozott lapunknak.
A Bajnokok az első hét nehézségei, vesztesége után alaposan rákapcsoltak és vittek mindent: maradtak a luxusban és közülük került ki a leggyorsabb férfi és női versenyző is. Utóbbi ismét az az Ekler Luca lett, aki rengeteg bántást kapott a kommentszekcióban azért, miszerint egy paralimpikonnak semmi keresnivalója nincs az Exatlon Hungary-ben. Ehhez képest ő az egyetlen versenyző, aki eddig nem talált legyőzőre...

Ekler Luca így ünnepel Exatlon futamgyőzelme után.
Az Exatlon versenyzői közül Ekler Luca az első paralimpikon
Az Exatlon paraatlétája eddig veretlen volt

Minden versenynap végén kihirdetik a nap leggyorsabb férfi és női versenyzőjét, aki egy karkötőt kap. Akinek négy összegyűlik, egy medált érdemel, ami később életmentő is lehet az Exatlonban. Ekler Luca hétfőn már a második karkötőt érdemelte ki, ráadásul ő az egyetlen 100 százalékos játékos, eddig minden futamát megnyerte. Az Exatlon Hungary műsorvezetője, Palik László meg is jegyezte, hogy lassan fogadásokat kötnek az emberek, vajon Luca, képes-e veszíteni.

„Ami a fő versenyszámomat illeti, még nem kaptam ki nemzetközi szinten soha. Ezt hoztam magammal az Exatlonba, szeretném ezt folytatni. Azért azt hozzátenném, hogy csapatszinten nagyot fejlődtünk, Zsu elvesztését átfordítottuk, ma érte is küzdöttünk” – válaszolta a kérdésre a kétszeres paralimpiai bajnok, hatszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok, aki tavaly világcsúcsot döntött. 

A Bors Dominikán kérdezte a fantasztikus teljesítményt nyújtó sportolót az őt ért bántásokról és arról, mi a sikerének titka.

Sosem fogok mindenkinek megfelelni, már nem is akarok. Mindig úgy voltam vele, hogy beszéljenek helyettem az eredményeim, azok mutatják meg mire vagyok képes. Úgy látszik ez itt az Exatlonban is sikerül. Azért az induláskor volt bennem egy „csak azért is” és nagyon boldog és büszke vagyok, hogy paraatlétaként itt versenyezhetek ilyen sportolók között, fel tudom venni velük a versenyt, bízom benne, nem is akárhogyan! Nekem szerintem erősségem, hogy gyermekkoromban több sportágat is kipróbáltam és igen, az is, hogy talán a távolugrás miatt, de nagyon tudok fókuszálni! 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu