Megszólalt világhírű szerelméről az Exatlon szexi Bajnoka

A halászi születésű Karvalics Eszter jelenleg a Dominikai Köztársaságban küzd a TV2 sikerműsorában. Az Exatlon Hungary Bajnokok csapatának fitneszbajnoka a szerdai adásban mesélt párjáról, Marozsán Fábiánról, aki a férfiteniszezők ATP-világranglistáján jelenleg a 42. helyen szerepel.

Exatlon: Sikeres teniszezőt szeret Karvalics Eszter

Év elején derült ki, hogy Marozsán Fábián szerelmes, párja egy népszerű fitneszbajnok. Karvalics Eszterről van szó, aki az Exatlon Hungary 2026 Bajnokok csapatában versenyez. A műsor szerdai adásában a pirosak szexi versenyzője elárulta, milyen rossz – mivel a szigorú szabályok szerint nincs náluk telefon –, hogy azt sem tudja, mit csinál éppen kedvese.

„Az én helyzetem szerintem más, mint nektek, ahogy meséltetek az otthon rátok váró családotokról, kicsit elérzékenyültem” – mondta könnyes szemmel Karvalics Eszter, aki múlt héten sérülten párbajozott.

Ha rágondolok a Fábira (Marozsán Fábián), nem tudom, hogy ő éppen merre jár a világban, éppen melyik versenyen van, mit csinál. Nem egyszerű ez a szitu, amiben mindannyian benne vagyunk. De ahogy mondtátok ti is, nagyon sokat tudunk majd ebből haza vinni abból a szempontból is, hogy szerintem jobban fogunk majd figyelni a másikra, megélni a pillanatokat és értékesebbnek fogjuk látni az együtt töltött időt. Mert én már most érzem azt nagyon magamon, hogy ez az egész mennyire hiányzik. Egyre jobban rádöbbent arra, hogy mennyire szeretem, hogy mennyire fontos az a kötelék, ami ott van közöttünk. Hogy távol vagyunk egymástól, az még jobban rávilágít arra, hogy mennyire hiányzik, hogy mennyire hiányzik a napjaimból és tényleg azt érzem, hogy a szívem egy jó nagy darabját otthon hagytam volna. Egyrészt szeretnék minél tovább itt eljutni, közben meg annyira várom már, hogy a nyakába ugorjak, ha egyszer otthon leszek, remélem, hogy büszke lesz rám!

Marozsán Fábián legyőzte Sztefanosz Cicipast

Miközben Eszter a szerelméről beszélt, kedvese a müncheni 500-as tenisztornán vesz részt. Tegnap hatalmas sikert aratott, az első fordulóban a legfrissebb világranglistán 42. helyet elfoglaló Marozsán Fábián a görögök klasszisával, Sztefanosz Cicipasszal csapott össze és győzte le.