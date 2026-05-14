Szívszorító interjút adott a Borsnak az Exatlon kiesője: „Méltó küzdelemben búcsúztam el”

Sérülten is vállalta a párbajt Lencse Laci ellen a Kihívók versenyzője, bár utólag visszagondolva azon is csodálkozik, hogy hat futamot tudott menni. Horváth Roland számára ugyan véget ért az Exatlon, de életre szóló élményekkel utazik haza.
Az egyenes kieséses szakasz első napján szenvedett súlyos sérülést a Kihívók versenyzője, kérdésessé vált, hogy folytathatja-e a versenyt. Végül ő maga dönthette el, hogy fájdalmai ellenére vállalja-e az újabb Exatlon párbajt Lencse Laci ellen.
„Az utolsó pillanatig bíztam abban, hogy az orvosok megadják azt, hogy magam dönthessem el, részt veszek-e a párbajon. Szerettem volna magamnak az utolsó esélyt megadni, mert a lehető legrosszabb dolog, ami történhetett volna, hogy küzdelem nélkül essek ki, azt nagyon nem szerettem volna” – vallotta be a Borsnak Horváth Roli, aki múlt héten csapattársát, Nagy Benit magabiztosan ejtette ki a műsorból.
„Fejben is erre készültem, hiába jelzett folyamatosan a testem, hogy itt nagy a baj és nem egy apró sérülésről van szó. A sérülés óta egyfolytában a pályákat pörgettem a fejemben, hogy hol, hogyan tudnék úgy futni, hogy kímélem a lábamat. Egy percre nem engedtem el a versenyt és nagyon szerettem volna bizonyítani. Örülök, hogy megkaptam az esélyt és gondolkodás nélkül mondtam igent, hogy vállalom a küzdelmet”
- tette hozzá a sportelemző, aki azt is elárulta, hogy mit gondol a párbajáról:
Ahogy kiértünk a pályához, a fejemben pontról pontra végig vettem, mit kell majd csinálnom, hol tudom máshogy emelni a lábam, kevesebb terhelést rakni rá, hogy versenyben tudjak maradni Lacival szemben. Így utólag nézve csodának tartom, hogy ilyen lábbal hat futamot kibírtam. Csodálatos az emberi test és tényleg fejben dől el minden. Szerettem volna megnyerni az Exatlont, de örülök annak, hogy egy ilyen méltó küzdelemben búcsúztam el. Egyszerűen jelen helyzetben nem volt több bennem, mindent kiadtam a pályán.
„Fantasztikus hetek vannak mögöttünk, nagyon örülök, hogy ilyen fantasztikus sportemberekből álló csapatba kerültem és lehetőséget kaptam, hogy Kihívó legyek. Az utolsó pár nap, a Bajnokokkal való összeköltözés pedig igazi ajándék volt”
- zárta gondolatait a búcsúzó versenyző.
Roli kiesése után Valkusz Máté, Lencse Laci, Koplányi Gábor és Hadobás Olivér van még versenyben az Exatlon Hungary idei évadában. Vasárnap este pedig eldől, melyikük emelheti magasba a győztesnek járó trófeát!
