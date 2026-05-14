Szívszorító interjút adott a Borsnak az Exatlon kiesője: „Méltó küzdelemben búcsúztam el”

Sérülten is vállalta a párbajt Lencse Laci ellen a Kihívók versenyzője, bár utólag visszagondolva azon is csodálkozik, hogy hat futamot tudott menni. Horváth Roland számára ugyan véget ért az Exatlon, de életre szóló élményekkel utazik haza.

Az Exatlon 2026 versenyzői közül Horváth Roland sportelemző (Fotó: TV2)

Így telt Horváth Roli Exatlonja

Négy év után idén visszatért a népszerű sport-reality

Horváth Roland a Kihívók csapatában szerepelt

A sportelemző Nagy Beni kiesése után magabiztosan érkezett az egyéni szakaszba

Hétfőn súlyos sérülést szenvedett, s bár vállalta a párbajt, Lencse Laci sima küzdelemben kiejtette

Exatlon: Sérülése okozta Horváth Roli vesztét

Az egyenes kieséses szakasz első napján szenvedett súlyos sérülést a Kihívók versenyzője, kérdésessé vált, hogy folytathatja-e a versenyt. Végül ő maga dönthette el, hogy fájdalmai ellenére vállalja-e az újabb Exatlon párbajt Lencse Laci ellen.

„Az utolsó pillanatig bíztam abban, hogy az orvosok megadják azt, hogy magam dönthessem el, részt veszek-e a párbajon. Szerettem volna magamnak az utolsó esélyt megadni, mert a lehető legrosszabb dolog, ami történhetett volna, hogy küzdelem nélkül essek ki, azt nagyon nem szerettem volna” – vallotta be a Borsnak Horváth Roli, aki múlt héten csapattársát, Nagy Benit magabiztosan ejtette ki a műsorból.

„Fejben is erre készültem, hiába jelzett folyamatosan a testem, hogy itt nagy a baj és nem egy apró sérülésről van szó. A sérülés óta egyfolytában a pályákat pörgettem a fejemben, hogy hol, hogyan tudnék úgy futni, hogy kímélem a lábamat. Egy percre nem engedtem el a versenyt és nagyon szerettem volna bizonyítani. Örülök, hogy megkaptam az esélyt és gondolkodás nélkül mondtam igent, hogy vállalom a küzdelmet”

- tette hozzá a sportelemző, aki azt is elárulta, hogy mit gondol a párbajáról: