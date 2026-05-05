„Nem vagyok hulla!” – Olivia Wilde teljesen eltorzult? Gollamhoz hasonlítják a bombázót

Olivia Wilde 2026-ban sem unatkozik, akár a karrierjéről, akár a róla szóló pletykákról van szó. A színésznő alaposan felforgatta az internetet, miután az A24 égisze alatt készült The Invite című saját rendezésű filmjét promózta a San Francisco-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Az eseményen képek és egy interjú is készült, ami sokaknál kérdéseket vetett fel.

Olivia Wilde külseje megrémítette az internet népét (Fotó: YouTube)

Olivia Wilde Gollamra hasonlít az internet népe szerint

Az interjút az SFG készítette, és ebben a videóban a színésznő talán a legkedvezőtlenebb oldaláról látható: arca sovány és megviselt, szinte kiszáradtnak tűnik, szemei pedig beesettek, mégis feltűnően tágra nyíltak. A rajongó közönség emlékezetében minden bizonyára még a Doktor House-ban és a Lopott időben látott kinézet maradt meg, ezért kifejezetten furcsa volt egyesek számára ez a megváltozott fizimiska.

Az interjút ellepték az aggódó kommentelők. Volt, aki azt hitte, Wilde titokban rákkal küzd és ezért fogyott le így, valamint szinte minden harmadik hozzászólás ozempicre gyanakszik. Mások viszont gúnyolódtak azon, hogy úgy néz ki, mint Gollam.

Sokan magukba roskadnának egy ilyen negatív figyelem után, de Olivia Wilde lényegében kinevette az internetes trollokat egy azóta elévült Instagram sztoriban. Ebben a videóban a testvére, Charlie Cockburn felteszi viccesen a kérdést: „Olivia Wilde, elmondaná miért nézett ki úgy, mint egy felélesztett hulla?” Mire a színésznő nevetéssel küszködve elmondta, hogy ez egyszerűen csak egy rosszul belőtt szög volt egy nem megfelelő kamerabeállítással:

Figyeljetek már, ez halszem optika volt! Ez a legjobb szögem? Ez a legjobb kinézetem? Nem. Ez egy borzasztó, borzasztó, kép. Nem is értem, miért voltam olyan közel a kamerához. Nem kellett volna! [nevet] Van még kérdésed? Nem vagyok hulla!