Exkluzív fotók! Ilyen volt az Exatlon álompárja, Halász Vivien és Kővári Viktor esküvője

Boldogabb már nem is lehetne a TV2 nagy sikerű műsorának álompárja, végre hivatalosan is összekötötték életüket. Az Exatlon sztárjai, Halász Vivien és Kővári Viktor gyönyörű templomi szertartáson is kimondták a boldogító igent, ami mindkettőjük számára fontos volt. Az ifjú házasok ráadásul elhunyt szeretteikről is megemlékeztek a nagy napon.

Mindig úgy képzelte Halász Vivien, hogy amikor férjhez megy, imádott édesapja kíséri az oltárhoz. Az Exatlon korábbi női bajnokának ez az álma ugyan nem valósult meg, mert tavaly elvesztette az apukáját, de Halász Vivien végig érezte jelenlétét. A friss házasok a Borsnak meséltek először az esküvőről, ahol minden úgy sikerült, ahogy szerették volna. A TV2-es Exatlon sztárjainak fontos volt a templomi esküvő, Halász Vivien és Kővári Viktor nagyon meghatódtak a szertartás alatt (Fotó: Saját) Az Exatlon sztárja, Halász Vivien egyedül sétált az oltárhoz A két sportoló a sport reality harmadik évadában egymás ellen harcolt. Vivi a Bajnokok, Kővári Viktor a Kihívók csapatát erősítette, végül pedig egy napon estek ki. A kölcsönös szimpátia már az Exatlon forgatása közben kialakult, még ott elkezdtek komolyabban beszélgetni, aztán a kamerák nélküli életben hamar elmélyült a kapcsolatuk. Kővári Viktor végül 2023. november 22-én, a tokiói Disneyland-ben kérte meg szerelme kezét. Múlt szombaton pedig egy gyönyörű esküvőn férj és feleség lettek! „Nagyon szerencsések vagyunk, mert szombaton még csodálatos idő is volt a mi nagy napunkon” – mesélte Halász Vivien lapunknak. Szerintem ezt a szép időt is elhunyt szeretteink rendelték nekünk, az én édesapám, Viktor édesapja és a nagyszüleink, akik már nem lehettek itt velünk. De gondoltunk rájuk, volt egy asztal, ahol égett egy gyertya és ott voltak fotók róluk, akik már nem élhették meg ezt a napot, de így mégis ott voltak velünk. Mindig úgy képzeltem, hogy apa kísér majd az oltárhoz, de miután tavaly elveszítettük, így egyedül sétáltam Viktorhoz, ott édesanyámnak adtam két puszit és neki adtam oda a kesztyűmet. Nagyon nehéz volt kezelni ezt a helyzetet, de hiszem, hogy nézett odaföntről! Halász Vivien korábban ilyen napról álmodozott: a friss házasok még mindig az esküvő hatása alatt vannak (Fotó: Saját) „Még mindig a hatása alatt vagyok” A boldog feleség szerint nagyjából minden úgy alakult, ahogy kislányként eltervezte az esküvőjét. Tényleg csodálatos volt minden, még mindig a hatása alatt vagyok. 150-en voltunk, de mégis intim tudott lenni, Viktorral több nagyon szép közös pillanatunk volt. Az egyik, amikor megfordult és először meglátott a ruhámban, nagyon meghatódott, ahogy rám nézett, elkezdett sírni, az a pillanat egy életre feltöltött. „Amit még így kiemelnék, a templomi szertartás, ez nekem nagyon fontos volt, gyönyörű volt. Majd később Viktor beszéde, ami annyira megható volt, hogy elpityeredtem. Mert ahonnan mi indultunk, senki nem gondolta, hogy a mi kapcsolatunkból bármi lett, most meg itt vagyunk férj-feleségként, egymás szövetségeseiként, hatalmas boldogság! Ez volt életem legboldogabb napja, elmondhatatlan az a szeretet ami körbevett minket.”

Az Exatlonban megismert barátok nem hiányozhattak az esküvőről (Fotó: Saját)

Igazi Exatlon esküvő Azért a Balatonnál volt az esküvő, mert sajnos még külön városokban élünk (Vivi Budapesten, én Egerben) és keresni szerettünk volna egy olyan helyet, ami közös. Mivel évek óta Káptalanfüreden táboroztatunk gyerekeket, az egy meghatározó közös pont az életünkben, így ezért esett erre a helyszínre a választás. Az exatlonosok közül minden meghívott barátunk el tudott jönni és velünk együtt ünnepelt, aminek szintén nagyon örültünk. Ennél csodálatosabb esküvőt el sem tudtam volna képzelni. Minden tökéletesen alakult, Vivi pedig káprázatosan gyönyörű volt! – zárta érzelmesen a boldog férj, Kővári Viktor.