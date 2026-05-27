Versenyfutás az idővel – rosszul lett egy mentős az éjszakai szolgálata alatt

Megrázó részleteket osztott meg az Országos Mentőszolgálat egy szolgálat közben történt tragédiáról. A Pestlőrinci Mentőállomáson Ecet Zsolt mentős rosszul lett éjszakai szolgálata alatt, kollégái pedig azonnal megkezdték az újraélesztését.
A mentőállomáson tartózkodó bajtársak felismerték a helyzet súlyosságát és segítséget kértek, miközben megkezdődött a versenyfutás az idővel. A közlemény szerint mindent megtettek azért, hogy megmentsék kollégájuk életét.
Az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében úgy fogalmazott: az éjszaka csendjét már a felkelő nap sem tudta megtörni, mert „egy értékes ember, egy bajtárs, egy apa, egy férj földi pályafutása véget ért”.
Az újraélesztésben részt vevő mentősök munkáját később a Mentők Napján ismerték el. A Hősies Mentésért Különdíjat Ecet Zsolt felesége és fia adta át azoknak a kollégáknak, akik részt vettek az életmentésben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.