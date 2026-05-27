Versenyfutás az idővel – rosszul lett egy mentős az éjszakai szolgálata alatt

Megrázó részleteket osztott meg az Országos Mentőszolgálat egy szolgálat közben történt tragédiáról. A Pestlőrinci Mentőállomáson Ecet Zsolt mentős rosszul lett éjszakai szolgálata alatt, kollégái pedig azonnal megkezdték az újraélesztését.

A mentősök azonnal megkezdték kollégájuk az újraélesztését. Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A mentőállomáson tartózkodó bajtársak felismerték a helyzet súlyosságát és segítséget kértek, miközben megkezdődött a versenyfutás az idővel. A közlemény szerint mindent megtettek azért, hogy megmentsék kollégájuk életét.

Az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében úgy fogalmazott: az éjszaka csendjét már a felkelő nap sem tudta megtörni, mert „egy értékes ember, egy bajtárs, egy apa, egy férj földi pályafutása véget ért”.

Az újraélesztésben részt vevő mentősök munkáját később a Mentők Napján ismerték el. A Hősies Mentésért Különdíjat Ecet Zsolt felesége és fia adta át azoknak a kollégáknak, akik részt vettek az életmentésben.