Halász Jázmin az Exatlonról: „Nem tudom, hogyan fogom feldolgozni”

Hat héten keresztül szívét-lelkét beleadta a Kihívók elleni futamokba Halász Jázmin, akinek menetelését végül csapattársa, Ekler Luca vetett véget. Az Exatlon Hungary 2026 hetedik kiesője nővérével, Viviennel és sógorával, Kővári Viktorral fogadta a Bors újságíróját.

Exatlon család: Kővári Viktor feleségével, Halász Viviennel és sógórnőjével, Jázminnal fogadta a Bors stábját

Fotó: Gábor Zoltán / bors

Ilyen volt Halász Jázmin exatlonos pályafutása

2026. március 23-án négy év után visszatért a sport-reality

A Bajnokok csapatában Halász Jázmin karate világbajnok is bemutatkozott

karate világbajnok is bemutatkozott A sportoló két párbajról is győztesen távozott

Végül saját csapattársa, Ekler Luca ejtette ki a versenyből

Halász Jázmin pozitív élményekkel tért haza az Exatlonból

A sport-reality versenyzőire nagyon szigorú szabályok vonatkoznak Dominikán. Az Exatlon Bajnokai és Kihívói telefonját elveszik, így nem csak a külvilágról nem tudnak semmit, de a hozzájuk legközelebb álló emberekkel sem tudnak beszélni, nem tudják jól vannak-e. Ezt mindenki nagyon nehezen éli meg, Halász Jázmin is.

„Egyelőre még csak kullogok az események után, az az igazság, hogy nem tudtam még igazán átállni. De igyekszem felvenni a vonalat, mindenkivel beszélni. Fantasztikus érzés, hogy hatalmas szeretettel fogadtak itthon, nagyon büszkék rám” – kezdte a Borsnak Jázó, akit a Liszt Ferenc repülőtéren nővére és sógora virágcsokrokkal és szívecskés lufival várt.

„Pozitív érzésekkel jöttem haza! De nagyon nehéz volt, sokkal nehezebb, mint vártam. Engem ugye az Exatlont megjárt tesóm és a férje elláttak információval, mire számítsak, az elmúlt öt évben igazából mást sem hallgattam (nevet). Nagyon sok megváltozott kint, amióta ők kint voltak, így abból, amit mondtak, nem sok mindent tudtam hasznosítani. A lelki részére is igyekeztek felkészíteni, de hogy ilyen kemény a mentális része, az, hogy tőlük ilyen messze vagyok, azt még így sem gondoltam! Próbáltam nem a hiányukba temetkezni, de bevallom, nagyon nehéz volt ebből kiszakadni. Azt sajnálom, hogy nem volt egy olyan ember a csapatban, aki tudott volna egy kis pluszt hozzáadni, hogy a negatív gödörből kijöjjek. De így kellett lennie, mert ebből nagyon sokat tanultam!” - folytatta Jázmin.