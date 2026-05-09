Halász Jázmin az Exatlonról: „Nem tudom, hogyan fogom feldolgozni”

Hat héten keresztül szívét-lelkét beleadta a Kihívók elleni futamokba Halász Jázmin, akinek menetelését végül csapattársa, Ekler Luca vetett véget. Az Exatlon Hungary 2026 hetedik kiesője nővérével, Viviennel és sógorával, Kővári Viktorral fogadta a Bors újságíróját.
A sport-reality versenyzőire nagyon szigorú szabályok vonatkoznak Dominikán. Az Exatlon Bajnokai és Kihívói telefonját elveszik, így nem csak a külvilágról nem tudnak semmit, de a hozzájuk legközelebb álló emberekkel sem tudnak beszélni, nem tudják jól vannak-e. Ezt mindenki nagyon nehezen éli meg, Halász Jázmin is.
„Egyelőre még csak kullogok az események után, az az igazság, hogy nem tudtam még igazán átállni. De igyekszem felvenni a vonalat, mindenkivel beszélni. Fantasztikus érzés, hogy hatalmas szeretettel fogadtak itthon, nagyon büszkék rám” – kezdte a Borsnak Jázó, akit a Liszt Ferenc repülőtéren nővére és sógora virágcsokrokkal és szívecskés lufival várt.
„Pozitív érzésekkel jöttem haza! De nagyon nehéz volt, sokkal nehezebb, mint vártam. Engem ugye az Exatlont megjárt tesóm és a férje elláttak információval, mire számítsak, az elmúlt öt évben igazából mást sem hallgattam (nevet). Nagyon sok megváltozott kint, amióta ők kint voltak, így abból, amit mondtak, nem sok mindent tudtam hasznosítani. A lelki részére is igyekeztek felkészíteni, de hogy ilyen kemény a mentális része, az, hogy tőlük ilyen messze vagyok, azt még így sem gondoltam! Próbáltam nem a hiányukba temetkezni, de bevallom, nagyon nehéz volt ebből kiszakadni. Azt sajnálom, hogy nem volt egy olyan ember a csapatban, aki tudott volna egy kis pluszt hozzáadni, hogy a negatív gödörből kijöjjek. De így kellett lennie, mert ebből nagyon sokat tanultam!” - folytatta Jázmin.
A Halász lányok mindig is nagyon közel álltak egymáshoz, de amikor elvesztették imádott édesapjukat, az még inkább összekovácsolta őket:
A hiányát már a verseny elején nagyon éreztem, de szerencsére nem temetett maga alá, azt akkor a lányokkal ki tudtam beszélni. De végig bennem volt, hogy biztosan nagyon büszke rám! Vivivel rengeteg időt töltünk együtt, ő az edzőm is, ebből a szempontból is nagyon hiányzott, hogy tanácsokkal lásson el. Hogy mint a versenyek után, átbeszéljük, hogy mi az ami nem ment, min kell másnap javítani. Mert a csapattársak közül senki nem volt nagyon határozott, nem volt jellemző, hogy kiabáljanak, hogy most válts, vagy mi van az ellenfél oldalán, nem volt egy amolyan vezető. Mint ami a Kihívóknál Koplányi Gábor és Roli. Szívesen magamra vettem volna ezt a szerepet, de ki lett mondva, hogy nagyon fiatal vagyok, a korom miatt nem vettek komolyan, nem hallgattak rám! Pedig volt, aki egy részt sem látott a korábbi évadokból, én meg szinte mindent, Viviéktől sok mindent tudtam az egészről, de valamiért ennek így kellett lennie!
A Halász lányok nagyon szoros kapcsolatába négy éve beletartozik Kővári Viktor is, aki Viviennel az Exatlon Hungary harmadik évadában ismerték meg egymást, a forgatás után jöttek össze, tavaly össze is házasodtak, amiről exkluzív képeket mutattak a Bors olvasóinak.
„Iszonyat volt itthonról nézni! Úgy szerettem volna ott állni mellett és mondani neki, amikor mondjuk változtatni kell! Persze így visszagondolva vicces volt, örültünk, amikor ő örült, amikor puffogott, mi is puffogtunk. Úgy engedtük el, hogy tudjuk képes akár megnyerni is, de ha nem úgy történik, akkor se legyen szomorú, mert az a lényeg, hogy ő is átélje ezt az Exatlon élményt, ami csak nagyon keveseknek adatik meg! Hogy tudja mi az, amiről mi öt éve beszélünk és amivel már néh az agyára mentünk – mondta nevetve Halász Vivien, aki az Exatlon harmadik évadában a legjobb női Bajnok volt, majd férje, Viktor hozzátette:
Nagyon jó lett volna, ha valaki ott segít neki ezekben, mert ilyenkor tényleg egy kicsi segítség kell, hogy átbillenjen a versenyző, a külső nézőpont pozitív irányba tud tenni! Nagyon szurkoltunk és nagyon büszkék vagyunk rá! Brutál jól kezdett, ez ki is tartott, csak az utolsó pár napban esett vissza, ezért a legrosszabbkor jött a párbaja, emiatt van bennünk egy kis hiányérzet, de nem sajnáljuk, mert ennek így kellett lennie!
