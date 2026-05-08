Elképesztő forma: Dobó Ági bikiniben jelenkezett be családi nyaralásukról

Dobó Ági két gyermek után is elképesztő bombaformában van. Erről pedig mi sem tanúskodik jobban, mint legújabb Instagram-bejegyzése, amelyben családi nyaralásukról egy apró lilás bikiniben villantotta meg tökéletes alakját.

A 37 éves egykori szépségkirálynő jelenleg Kolumbiában üdül a családjával, amelyről pár idilli képet is megosztott amellett, hogy bevallotta: nem egyszerű a gyerekekkel való utazás:

Fel a kezekkel, ha Ti is elmondjátok minden nyaralás, utazás alkalmával legalább egyszer, hogy legközelebb biztosan gyerekek nélkül utaztok....!?!? Bevallom mi igen. Szinte mindig. Aztán persze jóformán mindenhová is együtt megyünk...

- kezdte, majd így folytatta:

Pár nap után elhalványodnak a viták emlékei, a gyere már, ne veszekedjetek, ne kelljen annyiszor kérni, hogy...-ok... és csak arra fogunk emlékezni, hogy mennyire vicces volt a banánnal a vízbe borulni, mekkora kosár gyümölcsöt tartott a fején a színes ruhás néni, mennyire finom volt az a fagyi, ahová háromszor is vissza kellett menni... a közös emlékekre, az együtt töltött időre, hogy ismét felfedezhettük közösen egy újabb varázslatos pontját a világnak. Sokat utazó szülőként eszeveszett nehéz -szerintem- megtanítani Nekik, hogy mekkora kiváltság látni és megismerni a világot, miközben 10-13 évesen több tucatnyi országot bejártak, és valahol igazából célom is a kíváncsiságuk felkorbácsolása, a szemeik lehető legtágabbra nyitása, a lelkük szabaddá tétele

- részletezte hozzátéve, Costa Ricára való költözésük is ez miatt volt valójában: egy olyan mentális rugalmasság mély elültetése gyermekeiben, ami, ha kell, falat bont, szárnyakat ad, kikönnyít, átsegít bármikor, bárhol, bármin.