Elképesztő forma: Dobó Ági bikiniben jelenkezett be családi nyaralásukról

Dobó Ági két gyermek után is elképesztő bombaformában van. Erről pedig mi sem tanúskodik jobban, mint legújabb Instagram-bejegyzése, amelyben családi nyaralásukról egy apró lilás bikiniben villantotta meg tökéletes alakját.
A 37 éves egykori szépségkirálynő jelenleg Kolumbiában üdül a családjával, amelyről pár idilli képet is megosztott amellett, hogy bevallotta: nem egyszerű a gyerekekkel való utazás:
Fel a kezekkel, ha Ti is elmondjátok minden nyaralás, utazás alkalmával legalább egyszer, hogy legközelebb biztosan gyerekek nélkül utaztok....!?!? Bevallom mi igen. Szinte mindig. Aztán persze jóformán mindenhová is együtt megyünk...
- kezdte, majd így folytatta:
Pár nap után elhalványodnak a viták emlékei, a gyere már, ne veszekedjetek, ne kelljen annyiszor kérni, hogy...-ok... és csak arra fogunk emlékezni, hogy mennyire vicces volt a banánnal a vízbe borulni, mekkora kosár gyümölcsöt tartott a fején a színes ruhás néni, mennyire finom volt az a fagyi, ahová háromszor is vissza kellett menni... a közös emlékekre, az együtt töltött időre, hogy ismét felfedezhettük közösen egy újabb varázslatos pontját a világnak. Sokat utazó szülőként eszeveszett nehéz -szerintem- megtanítani Nekik, hogy mekkora kiváltság látni és megismerni a világot, miközben 10-13 évesen több tucatnyi országot bejártak, és valahol igazából célom is a kíváncsiságuk felkorbácsolása, a szemeik lehető legtágabbra nyitása, a lelkük szabaddá tétele
- részletezte hozzátéve, Costa Ricára való költözésük is ez miatt volt valójában: egy olyan mentális rugalmasság mély elültetése gyermekeiben, ami, ha kell, falat bont, szárnyakat ad, kikönnyít, átsegít bármikor, bárhol, bármin.
Hiszem, hogy világjáróként, és egy ennyire diverz közegben élve, nyelveket beszélve, olyan sokszínű és átfogó képet kapnak a világról, aminek segítségével elég bátrak lesznek a számukra leginkább megfelelő, saját kis világuk megépítésére.
