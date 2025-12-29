Míg mi nagykabátban várjuk a hóesést, Dobó Ági bikiniben csodálja a naplementét

Dobó Ági messze jár kis hazánktól, de gondolt az itthoniakra is. Egy csodálatos naplementét osztott meg az Instagramon, némi bikinis villantással kiegészítve.
Az év végén már mindannyian érezzük az elmúlt időszak nehézségeit, akadályait, vagy csak a teendőink súlyát, amelyek a vállunkra helyezkedtek. Sokan elvonulunk, megpihenünk, hogy újult erővel tudjunk nekiveselkedni az új évnek.
Dobó Ági Costa Ricán zárja az évet, nem sokkal azután, hogy visszaköltöztek családjával, és a követőinek is megmutatta is a csodálatos helyszínt, ahol jelenleg tartózkodnak. A modell azonban nem a lélegzetelállító naplementével vette le a lábáról a rajongóit, hanem tökéletes, bikinis alakjával.
Ági vádliig érő vízben, kiengedett hajjal csodálja az elé táruló látványt, miközben bikinije egy kicsit többet mutat meg magából. Természetesen a követők is azonnal elolvadtak a látottaktól, rengeteg szívecske emojival reagáltak az Instagramon közzétett bejegyzésre.
