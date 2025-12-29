Míg mi nagykabátban várjuk a hóesést, Dobó Ági bikiniben csodálja a naplementét

Dobó Ági messze jár kis hazánktól, de gondolt az itthoniakra is. Egy csodálatos naplementét osztott meg az Instagramon, némi bikinis villantással kiegészítve.

Dobó Ági egy szál bikiniben élvezi a naplementét, míg mi a téli hidegben fagyoskodunk

Az év végén már mindannyian érezzük az elmúlt időszak nehézségeit, akadályait, vagy csak a teendőink súlyát, amelyek a vállunkra helyezkedtek. Sokan elvonulunk, megpihenünk, hogy újult erővel tudjunk nekiveselkedni az új évnek.

Dobó Ági Costa Ricán zárja az évet, nem sokkal azután, hogy visszaköltöztek családjával, és a követőinek is megmutatta is a csodálatos helyszínt, ahol jelenleg tartózkodnak. A modell azonban nem a lélegzetelállító naplementével vette le a lábáról a rajongóit, hanem tökéletes, bikinis alakjával.

Ági vádliig érő vízben, kiengedett hajjal csodálja az elé táruló látványt, miközben bikinije egy kicsit többet mutat meg magából. Természetesen a követők is azonnal elolvadtak a látottaktól, rengeteg szívecske emojival reagáltak az Instagramon közzétett bejegyzésre.