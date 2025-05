Olyan súlyos betegség támadta meg a magyar zenészt, hogy kilátástalanná vált a helyzete

A hazai zenei élet ismert alakjai összefogtak, hogy segítsenek egyik kollégájukon: DJ Dominique és baráti köre jótékonysági gyűjtést indított Hamar János lemezlovas javára, aki az utóbbi időszakban súlyos egészségügyi és anyagi nehézségekkel küzd. Hamar János, a magyar DJ-szcéna régi motorosa több évtizeden keresztül szórakoztatta a közönséget klubokban, fesztiválokon és rádiókban. Az elmúlt hónapokban azonban olyan állapotba került, amely lehetetlenné tette számára a munkavégzést, és az anyagi helyzete is kilátástalanná vált. A hírt követően DJ Dominique – polgári nevén Várkonyi Attila – azonnal cselekedett.

Dj Dominique jótékonysági koncertet szervez a barátja megsegítésére (Fotó: Gémes Sándor)

Dj Dominique koncertet szervez

A gyűjtés célja, hogy fedezzék Hamar János orvosi kezelésének, rehabilitációjának és megélhetésének költségeit. A kezdeményezéshez több neves hazai zenész, lemezlovas és előadó is csatlakozott, köztük Sterbinszky, Bárány Attila, valamint a Groovehouse együttes tagjai. A jótékonysági akció részeként június közepén egy nagyszabású koncertet is szerveznek Budapesten, amelynek teljes bevételét Hamar János támogatására fordítják. Emellett online is elérhető egy adományozási felület, ahol bárki segítheti a lemezlovast, akár egy kisebb összeggel is. A közösségi médiában már elindult a #SegítsünkJánosnak kampány, amelynek célja nemcsak a támogatás összegyűjtése, hanem az is, hogy minél többen értesüljenek a DJ nehéz helyzetéről, és érezzék: nincs egyedül. A szervezők minden segítséget örömmel fogadnak, legyen szó pénzbeli támogatásról, felajánlásokról vagy a kezdeményezés hírének terjesztéséről.

Tunyogi Gábor, Dj Dominique és Kiss György összefogtak (Fotó: Facebook)

A legendás fehérvári Albabár menedzsere, Tunyogi Gábor találta ki, hogy a május 31-re tervezett szezonzáró bulijukat egyben jótékonysági eseménynek nyilvánítják, hogy ezzel is segítsék Hamar Jani barátunkat. Amikor meghallottam, hogy lesz egy ilyen esemény, akkor telefonáltam, hogy ha szívesen fogadnak, akkor én is elmegyek fellépni, természetesen ingyen. Bár hajnali 3 körül érek majd oda, de szerintem egy ilyen buliban olyankor még fiatal az idő.

- mondta lapunk megkeresésére, Dj Dominique.