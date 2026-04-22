Megszólalt Curtis bátyja a Katzenbach-gyilkosságról: titokzatos levél mentheti meg az életfogytól

Váratlan fordulatokkal és érzelmi kitörésekkel folytatódott a bíróságon a magyar futballvilág egyik legsötétebb bűnügye. Curtis bátyja és két tettestársa feszülten hallgatta a bírói tanácsot. A tárgyalóteremben pattanásig feszült a hangulat, amikor kiderült: egy rejtélyes női tanú és egy drámai hangvételű levél írhatja felül mindazt, amit eddig a Katzenbach-gyilkosságról hittünk. Míg az ügyészség életfogytiglant kér Széki Lajosra és társaira, addig a védelem szerint a valódi gyilkosok még szabadlábon lehetnek.

Curtis bátyja: "Nem követtem el ezt a bűncselekményt, kérem mentsenek fel."

A vád szerint a tragédia hátterében hatalmas összeg, mintegy 500 millió forint áll. Katzenbach Imrének, az MTK egykori labdarúgójának azért kellett meghalnia, mert eltulajdonította az Eclipse cég érdekeltségébe tartozó H. Attila pénzét. A történet szálai egy bonyolult céges hálóhoz vezetnek, ahol a vád szerint H. László, a cég egyik tulajdonosa adta ki a parancsot a likvidálásra, miután a focista felszívódott a tetemes összeggel.

Azonban a védelem szerint az egész vádrendszer egyetlen ingatag lábon áll: a vádalkut kötött H. Attila vallomásán. Az ügyvédek szerint H. Attila csupán saját bőrét mentve, nyolc évvel „megúszva” a gyilkosságot, ujjával mutogat Széki Lajosékra. A védők egybehangzóan állítják: sem a gyilkos fegyver nem került elő, sem az elkövetés pontos körülményei nem tisztázottak, de még az sem, hogy ki ölt?

A rejtélyes levél: ki az igazi tettes?

A mostani tárgyalás legnagyobb bombája egy levél volt, amelyet az elsőrendű vádlott csatolt be a bíróságnak. Egy nő írta, aki állítása szerint pontosan tudja, kik az igazi elkövetők, és határozottan kijelentette: nem Széki Lajosék ölték meg Katzenbach Imrét. A levélben állítólag konkrét nevek is szerepelnek, ám a bíróság egyelőre elutasította a bizonyíték befogadását, ahogy a védelem többi indítványát is.

Az ügyvédek szerint ez az eljárás több sebből vérzik, és az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, valamint az eljárás megismétlését kérik. Véleményük szerint nem nyert kétséget kizáróan bizonyítást a vádlottak bűnössége.