Megszólalt Curtis bátyja a Katzenbach-gyilkosságról: titokzatos levél mentheti meg az életfogytól

Váratlan fordulatokkal és érzelmi kitörésekkel folytatódott a bíróságon a magyar futballvilág egyik legsötétebb bűnügye. Curtis bátyja és két tettestársa feszülten hallgatta a bírói tanácsot. A tárgyalóteremben pattanásig feszült a hangulat, amikor kiderült: egy rejtélyes női tanú és egy drámai hangvételű levél írhatja felül mindazt, amit eddig a Katzenbach-gyilkosságról hittünk. Míg az ügyészség életfogytiglant kér Széki Lajosra és társaira, addig a védelem szerint a valódi gyilkosok még szabadlábon lehetnek.
A vád szerint a tragédia hátterében hatalmas összeg, mintegy 500 millió forint áll. Katzenbach Imrének, az MTK egykori labdarúgójának azért kellett meghalnia, mert eltulajdonította az Eclipse cég érdekeltségébe tartozó H. Attila pénzét. A történet szálai egy bonyolult céges hálóhoz vezetnek, ahol a vád szerint H. László, a cég egyik tulajdonosa adta ki a parancsot a likvidálásra, miután a focista felszívódott a tetemes összeggel.
Azonban a védelem szerint az egész vádrendszer egyetlen ingatag lábon áll: a vádalkut kötött H. Attila vallomásán. Az ügyvédek szerint H. Attila csupán saját bőrét mentve, nyolc évvel „megúszva” a gyilkosságot, ujjával mutogat Széki Lajosékra. A védők egybehangzóan állítják: sem a gyilkos fegyver nem került elő, sem az elkövetés pontos körülményei nem tisztázottak, de még az sem, hogy ki ölt?
A mostani tárgyalás legnagyobb bombája egy levél volt, amelyet az elsőrendű vádlott csatolt be a bíróságnak. Egy nő írta, aki állítása szerint pontosan tudja, kik az igazi elkövetők, és határozottan kijelentette: nem Széki Lajosék ölték meg Katzenbach Imrét. A levélben állítólag konkrét nevek is szerepelnek, ám a bíróság egyelőre elutasította a bizonyíték befogadását, ahogy a védelem többi indítványát is.
Az ügyvédek szerint ez az eljárás több sebből vérzik, és az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, valamint az eljárás megismétlését kérik. Véleményük szerint nem nyert kétséget kizáróan bizonyítást a vádlottak bűnössége.
A tárgyalóteremből kilépve, a családtagok is megtörtek. Curtis középső bátyja, Széki Tibor, aki végig jelen volt a tárgyaláson, súlyos szavakkal illette a vád koronatanúját:
H. Attila nem csak Katzenbachot, de az igazságot is eltemettette
– nyilatkozta elcsukló hangon.
Tibor nem titkolta, hogy a családját teljesen felemésztette az évek óta tartó hercehurca. A férfi a bíróságról egyenesen beteg édesanyjához sietett, akinek a lelkét is próbálja ápolni a feszült időszakban.
Édesanyám nagyon beteg. Járókerettel tud csak közlekedni. Elmesélem neki, mi történt a tárgyaláson és azt is, hogy érzi magát a bátyánk. Most megyek és még az ő lelkét is próbálom helyre rakni. De őszintén szólva, az elmúlt évek engem is borzasztóan megviseltek. Nagyon remélem, hogy végre győz az igazság és nem mellesleg az is kiderül, hogy ki ölte meg Katzenbachot
– tette hozzá Széki Tibor.
Sokan hiányolták a népszerű rappert, Curtist a tárgyalóteremből, aki korábban mindenben támogatta testvérét. A művész azonban igazoltan maradt távol: kisfiával éppen Madridban tartózkodott, ahol a Real Madrid meccsét tekintették meg a helyszínen. Curtis számára a család szent, de a gyermekével töltött idő és a korábban lekötött programok miatt, most nem tudott ott lenni bátyja mellett a bíróságon.
Az ügy pénteken az utolsó szó jogán folytatódik, ahol a vádlottak még egyszer, utoljára a bíróság elé tárhatják saját verziójukat. Vajon elég lesz-e a rejtélyes női levél és a védelem érvelése ahhoz, hogy megváltozzon az elsőfokú, életfogytig tartó ítélet? A közvélemény és a Széki család feszülten várja a döntést.
