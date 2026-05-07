Hoppá, menyasszonyi ruhát húzott a szakítás után Blága Tünde: kiderült, ki kíséri az oltárhoz!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 16:20
Senki sem számított arra, hogy ilyen hamar újra fehér ruhát ölt a korábbi szépségkirálynő. Blága Tünde képe felrobbantotta a közösségi oldalakat.

Lélegzetelállító látványt nyújt Blága Tünde az esküvői ruhájában. A 2023-as Miss Universe Hungary győztese és a Farm VIP egykori sztárja mindig is híres volt kifinomult ízléséről, ám a mostani fotók minden eddigit felülmúlnak. Aki rápillant az egykori szépségkirálynő közösségi oldalára, azonnal azt gondolhatná, hogy végre eljött a nagy nap, és Tünde oltár elé állt, hogy örök hűséget fogadjon. A rajongók szíve egyszerre dobbant meg a boldogságtól, hiszen sokan emlékeznek még azokra a romantikus időkre, amikor Kiss Erikkel az oldalán egy ország irigyelte a szerelmüket. Akkoriban még egy esküvői magazin címlapján is együtt tündököltek, és mindenki azt hitte, a meseszerű történetük a valódi oltárnál ér véget.

Blága Tünde nem először öltött magára esküvői ruhát.
Blága Tünde volt párja mellett is járt esküvői fotózáson (Fotó: Instagram)

Blága Tünde szakítása meglepte a közvéleményt

A valóság azonban ennél sokkal összetettebb és drámaibb. Bár a látvány valóban egy tündérmesét idéz, a friss képeken Tünde mellett tátong az űr: a vőlegény sehol nincs. Mint ismeretes, a szépség és korábbi kedvese, Erik között azóta végleg véget ért a kapcsolat, hiába tűnt úgy egykor, hogy a férfi már a családba is teljesen beilleszkedett. A szakítás híre annak idején sokkolta a közvéleményt, és Tündét láthatóan mélyen érintette a különválás, hiszen azóta is kerüli a témát, és új párnak sincs nyoma az életében. Úgy tűnik, az egykori szépségkirálynő most úgy döntött, nem vár tovább senkire, hogy megvalósítsa gyermekkori álmait, és egyedül, független nőként is bátran magára öltötte a menyasszonyi ruhát, hirdetve, hogy a saját boldogságához nincs szüksége másra.

Blága Tünde és Kiss Erik remek párost alkottak.
Blága Tünde párkapcsolata már a múlté... (Fotó: say.yes.wedding photography)

Blága Tünde ingatlanozni kezdett

Tünde élete ezután gyökeres fordulatot vett, és a romantikus ábrándozás helyett a kőkemény üzleti világban találta meg önmagát. Míg korábban a kifutókon hódított, ma már a sivatagi luxuspiac egyik legmeghatározóbb magyar arca lett. Ingatlanközvetítőként teszi próbára tehetségét Szabó Kinga irodájában, miközben Dubaj és Budapest között ingázik. A látványos karrierváltás mellett a külső átalakulása is szembetűnő. Tünde büszkén mesélte lapunknak korábban, hogy az utóbbi hónapokban sikerült megszabadulnia hat felesleges kilótól, ami a rendszeres edzésnek és a tudatos táplálkozásnak köszönhető:

Remekül vagyok, fogytam 6  kilót, odafigyelek az étkezésre és az edzésre. Vannak megkereséseim, tévéből is, már nagyon rám fért egy ilyen jó időszak

– mesélte lelkesen a Farm VIP egykori sztárja.  Blága Tünde tehát összességében ma már nem egy összetört szívű lány, hanem egy magabiztos üzletasszony, aki bár újra felhúzta az esküvői ruhát, már nem a herceget várja benne, hanem a saját birodalmát építi a felhőkarcolók árnyékában. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
