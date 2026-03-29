Ingatlanosnak állt: Mínusz 6 kilóval hódítja meg Dubaj luxuspiacát Blága Tünde

A világot sokkolta az Irán és Izrael közötti feszültség eszkalálódása, amely a globális gazdaság egyik ékkövét, Dubajt is közvetlenül érintette. Amikor a híradók rakétazáporról és lezárt légtérről számoltak be, sokan azonnal temetni kezdték a sivatagi luxust. Nem így Blága Tünde! Az egykori szépségkirálynő, aki az elmúlt időszakban sikeres ingatlanközvetítővé képezte át magát, Magyarországról figyelte az eseményeket, miközben folyamatosan tartotta a kapcsolatot kinti partnereivel. Bár egy televíziós felkérést is kénytelen volt lemondani a kialakult bizonytalanság és az utazási nehézségek miatt, optimizmusa töretlen.

Blága Tünde szépségkirálynő manapság ingatlanközvetítőként hasít (Fotó: Blága Tünde)

Blága Tünde Dubajban és Budapesten éli kétlaki életét

„Dubaj légvédelme nagyrészt megsemmisítette a rakétákat. Bármelyik országot érte volna ekkora támadás, megnézném, ki maradt volna egyáltalán talpon” – jelentette ki határozottan Tünde, aki szerint a városállam biztonsági rendszere jelesre vizsgázott. Szerinte a pánik alaptalan, amit a piaci adatok is alátámasztanak.

Az ingatlanárak sem zuhantak meg, köszönhetően a stabilitásnak. A nagy befektetők most sem kérdőjelezték meg Dubajt, minimális volt az esés csupán

– magyarázta Tünde, aki egyébként az ingatlanok világában nagy névnek számító Szabó Kinga irodájában dolgozik. A szépségkirálynőből lett üzletasszony úgy látja, a bátraké a szerencse, és aki most mer lépni, az a jövőben hatalmasat kaszálhat, pont úgy, mint a pandémia idején.

Blága Tünde és Szabó Kinga remek kapcsolatot ápolnak a munkán túl is (Fotó: Blága Tünde)

Felállt a padlóról

Tünde azonban nemcsak az üzletben, hanem a tükör előtt is látványos sikereket könyvelhet el. Az elmúlt időszak nem volt számára könnyű: egy magánéleti nehézség és néhány kevésbé szerencsés üzleti próbálkozás után végre sikerült megtalálnia a belső és külső egyensúlyt. A változás szemmel látható, hiszen a szépségkirálynő vékonyabb és magabiztosabb, mint valaha.

Remekül vagyok, fogytam 6 kilót, odafigyelek az étkezésre és az edzésre. Vannak megkereséseim, tévéből is, már nagyon rám fért egy ilyen jó időszak

– mesélte lelkesen a Farm VIP egykori sztárja.

A honvágya olykor hazacsalogatja

Bár fizikailag és lelkileg is kicsattan, az ingázó életmód ellenére is hű maradt gyökereihez. Ugyan elismeri, hogy Dubaj a gazdasági stabilitás fellegvára, kijelentette: „Vidéki lányként nem tudnám ott elképzelni az életemet nap mint nap.” Úgy tűnik, Tünde megtalálta a tökéletes receptet: Budapest és Dubaj között ingázva éli az életét, miközben jobb formában van, mint valaha.