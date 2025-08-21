Blága Tünde szívszorító vallomása: „Az orvosok kételkedtek, sokan már lemondtak róla…”

Blága Tünde, a 2023-as Miss Universe Hungary szépségkirálynője Instagram-posztjában szívbemarkoló történetet osztott meg követőivel. A bejegyzésben apja kórházi harcáról mesélt, aki többször is agyvérzést kapott, és bár az orvosok már lemondtak róla, ő mindig újra felállt. Tünde három éve kíséri végig apja napjait, miközben a család együtt tanulja, milyen értékes az élet minden pillanata. A poszt lényege nem csupán a küzdelem, hanem az összetartozás, a szeretet és a remény erejének bemutatása.

Blága Tünde Farm VIP-s szereplőként is megmutatta, mekkora szíve van (Fotó: TV2)

Blága Tünde szépségkirálynő nehéz időszakon van túl....

„Vannak pillanatok, amiket soha nem felejtek el… amikor apukám kórházi ágyon feküdt, és nem tudott beszélni, nem tudott mozogni. Akkor is ott voltam mellette, és csak egy dolgot éreztem: nem engedhetem el a kezét” – írta Tünde, aki minden napot hálával és szeretettel töltött apja mellett.

Az orvosok kételkedtek, sokan már lemondtak róla… de ő nem engedte, hogy bárki megírja a történetét helyette. Ő hitt magában, mi hittünk benne, és ez adott erőt minden naphoz

– tette hozzá kiemelve, hogy a kitartás és a hit csodákra képes.

Hálás a Jóistennek, hogy édesapja még vele lehet

A poszt gyorsan meghódította a követők szívét, a kommentek magukért beszéltek: Bálint Antónia például így reagált, arra, hogy Tünde szerint léteznek a csodák: „Persze, hogy léteznek! Te is az vagy!” – szavai sokak szemébe könnyet csaltak, hiszen a személyes történet és a család ereje átütő hatással volt minden olvasóra. Szőcs Reni sem maradt szó nélkül, aki szintén szíveket küldött a poszt alá, kifejezve csodálatát Tünde bátorsága és kitartása iránt.

Mindig van remény...

A történet arra is emlékeztet, hogy mindennap adjunk hálát szeretteinkért, és soha ne hagyjuk ki a lehetőséget, hogy elmondjuk nekik, mennyire fontosak számunkra. Tünde szavai – „Ma, amikor itt ülünk egymás mellett, és a mosolyát látom, tudom, hogy csodák léteznek. Köszönöm az Istennek, hogy még mindig foghatom a kezét” – gondolatai mélyen megérintették követőit, és bizonyítják, hogy a legnehezebb időkben is van remény.