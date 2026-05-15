Most jött: hepatitis A-járványhelyzet alakult ki Hajdúhadházán

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 09:05
A történtekről közleményt adott ki az önkormányzat.

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki, adta hírül az önkormányzat a honlapján. Lakossági tájékoztatójukban azt írták, "a népegészségügyi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala tájékoztatása alapján megtudtuk, hogy Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki".

Fotó: crystal light / shutterstock (Képünk illusztráció)

A közlemény szerint a megbetegedettek számáról nincs hivatalos információjuk, a kontaktkutatásban részt vevő önkormányzati dolgozók információi alapján legfeljebb 20 emberről és több száz kontaktszemélyről beszélhetnek a városban. Azt írták, a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében.

Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a kézfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítőpontok kialakításával.

Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő- és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttattak el - jelezték a lakossági tájékoztatóban - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
