Most jött: hepatitis A-járványhelyzet alakult ki Hajdúhadházán

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki, adta hírül az önkormányzat a honlapján. Lakossági tájékoztatójukban azt írták, "a népegészségügyi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala tájékoztatása alapján megtudtuk, hogy Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki".

A közlemény szerint a megbetegedettek számáról nincs hivatalos információjuk, a kontaktkutatásban részt vevő önkormányzati dolgozók információi alapján legfeljebb 20 emberről és több száz kontaktszemélyről beszélhetnek a városban. Azt írták, a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében.

Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a kézfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítőpontok kialakításával.

Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő- és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttattak el - jelezték a lakossági tájékoztatóban - írja az MTI.