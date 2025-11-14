Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra több mint 10 év után újra összeállnak

Bereczki Zoltán, aki már több, mint 12 éve vált el Szinetár Dórától, most bejelentette, hogy jövőre ismét együtt lépnek fel a kerek évfordulós koncerten. Az énekes elmondása szerint több, mint tíz éve nem szerepeltek együtt. Közös gyermekük most láthatja őket először, ahogy együtt adják elő régi dalaikat.

Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra kislánya láthatja, ahogy szülei hosszú évek után ismét együtt lépnek fel (Fotó: MTVA/Madaras-Czinszky Andrea )

Bereczki Zoltán a Palikék Világa podcast műsorában jelentette be a hírt, miszerint volt feleségével lép fel jövőre az Aréna színpadán.

Egy vendéget elmondhatok, mivel ő egyáltalán nem kihagyható. Ez egy sok éves közös munkának és csodálatos időszaknak a megemlékezése kell, hogy legyen. 2008-ban volt egy közös koncertünk ott és nagyon örülök, hogy pár évvel később ismét együtt léphetünk fel. Ezt a vendéget Szinetár Dórának hívják

– jelentette be az énekes.

Bereczki Zoltán kislánya is jelen lesz a koncerten

A lányunk is ott volt, amikor megtörtént a felkérés. Szerintem nagyon örül neki, hogy ismét együtt lépünk fel, de természetesen ő civilként tekint erre. Neki nincs nagyon emléke arról, hogy szülőként együtt vagyunk és szerintem arról sincs emléke, hogy mi együtt énekelünk

– árulta el gyerekével kapcsolatban Bereczki Zoltán.

Bereczki Zoltán karrierjét öleli majd fel a jövő évi születésnapi koncert (Fotó: YouTube / hot magazin)

Bereczki Zoltán elárulta régen, hogyan tudták a színpadon megoldani a magánéleti problémáikat.

Nyilván mindketten hordozunk a közös munkából és a személyes kapcsolatunkból pozitív és negatív élményeket. Egy viszont biztos, hogy bármilyen is volt az aktuális viszonyunk, amikor mi felmentünk a színpadra közösen, akkor minden megoldódott

– számolt be a Palikék Világa podcast műsorban az énekes. Elmondása szerint a próbák még nem kezdődtek el, de alig várja, hogy az a folyamat is beinduljon.

Bereczki Zoltánt betámadták a rajongók korábbi kijelentése miatt

Az énekes korábban is szerepelt a műsorban, ahol a külföldi karrierről beszélt Palik Lászlóékkal.

Azért a műsorért rengeteg negatívat kaptam. Akkor mindenki betámadott, hogy mekkora világsztárnak képzelem magam. Akkor csak magamba mondtam, hogy kellene egy kis szövegértés, mivel ezt nem én mondtam. Én csak óva intettelek benneteket

– emlékezett vissza Bereczki Zoltán.