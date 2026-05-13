Bejelentették a nagy hírt: kiderült Békefi Viktória és Feng Ya Ou második gyermekének neme

Békefi Viktória és párja, Feng Ya Ou felfedték második gyermekük nemét. A hírt egy mókás Instagram-videóban osztották meg követőikkel.

A páros a kamerák elé állva énekelni kezdett, Feng pedig még egy ukulelét is kézbe vett. A dalban arról számoltak be, hogy mindenki azt kérdezi tőlük, milyen nemű lesz a születendő gyermekük.

Mindenki kérdezi, hogy vajon a kistesó szép Júlia lesz vagy talán egy Rómeó

- énekelte a páros.

A dal végén végül bejelentették: ismét kislányuk születik. A videó végén humorosan kezet is fogtak egymással, Feng pedig gratulált feleségének.

A pár már márciusban elárulta, hogy még a gyermek érkezése előtt költözni terveznek, de hozzátették, hogy a kaotikusabb napokon sem feledkeznek meg a lányukról, Mei Lizáról.

Lizi nagyon jól van, és már most csodálatos nagy testvérként viselkedik. Puszilgatja a pocakomat, beszél a kistesójához, és nagyon várja, hogy találkozhasson vele

– mondta el korábban az édesanya.

Így jelentette be Békefi Viktória és Feng Ya Ou a nagy hírt: