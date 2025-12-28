KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Tündéri Liza baba” – mesés karácsonyi fotót osztott meg gyönyörű családjáról Békefi Viktória

Békefi Viktória
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 14:00
karácsonycsaládi fotó
Az énekesnő rajongói elolvadtak a látványtól.

Rengeteg celeb köszöntötte az idei év karácsonyát családi fotókkal, és ebből a sorból Békefi Viktória sem maradt ki. A Sztárban sztár leszek első évadjának győztese egy tündéri családi fotót osztott meg, amitől még rajongói is elolvadtak.

Békefi Viktória családi képpel köszöntötte a karácsonyt Fotó: Máté Krisztián

Tündéri fotóval köszöntötte a karácsonyt Békefi Viktória

Az énekesnő férjével, Feng Ya Ou-val, és kislányával, Mei Liza-val osztott meg egy közös családi képet, amin mindhármuk arcán egy óriási mosoly van.

Karácsonyi Fengék

- írta Instagram-posztjában Viktória.

A Feng család fotója még a rajongókat is teljesen elolvasztotta, a szívecskék áradatában többen is megjegyezték milyen aranyos a kis család.

„Tündéri Liza baba”

„Nagyon cukik vagytok”

„Gyönyörűséges!”

-írták mások mellett. 

 

