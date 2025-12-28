„Tündéri Liza baba” – mesés karácsonyi fotót osztott meg gyönyörű családjáról Békefi Viktória

Rengeteg celeb köszöntötte az idei év karácsonyát családi fotókkal, és ebből a sorból Békefi Viktória sem maradt ki. A Sztárban sztár leszek első évadjának győztese egy tündéri családi fotót osztott meg, amitől még rajongói is elolvadtak.
Az énekesnő férjével, Feng Ya Ou-val, és kislányával, Mei Liza-val osztott meg egy közös családi képet, amin mindhármuk arcán egy óriási mosoly van.
Karácsonyi Fengék
- írta Instagram-posztjában Viktória.
A Feng család fotója még a rajongókat is teljesen elolvasztotta, a szívecskék áradatában többen is megjegyezték milyen aranyos a kis család.
„Tündéri Liza baba”
„Nagyon cukik vagytok”
„Gyönyörűséges!”
-írták mások mellett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.