Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gólyahír: Békefi Viki és Feng Ya Ou második gyermeküket várják!

Békefi Viktória
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 17:35
gólyahírbejelentés
A sztárpár lányukkal közösen jelentette be a nagy hírt. Békefi Viki és Feng Ya Ou ismét szülők lesznek.
Bors
A szerző cikkei

Békefi Viki és férje, Feng Ya Ou hatalmas bejelentést tettek: érkezik a második baba.

Békefi Viki és Ya Ou
Békefi Viki és Ya Ou ismét szülők lesznek 
Fotó: Sulyok László /  Ripost

A páros az Instagramon osztotta meg az örömhírt kislányukkal, Mei Lizával közösen. A fotón a gyermek kezében már a kistestvér ultrahangfelvételei láthatók. A család öröme a képen is egyértelmű: mosolyogva pózoltak a kamera előtt.

Viki elmondta, szívük tele van szeretettel, és már nagyon várják a család új tagját. Hozzátette, még mindig nehezen tudják elképzelni azt a boldogságot, amit a kis Lizitől kapnak nap mint nap, és most szinte hihetetlen számukra, hogy ez az érzés hamarosan megduplázódik. A színésznő bejegyzését a kíváncsi rajongókra gondolva zárta: elárulta, hogy hamarosan további információkkal is jelentkeznek.

A sztárpár első gyermeke nemrég töltötte be a második életévét. Megszületése óta az együtt töltött idő minden pillanatát imádják.

Viki és Ya Ou tavaly kezdték el építeni saját házukat. Az épülő otthon kialakításakor a szeretteikre is gondoltak: hatalmas teraszt építettek, ahol élvezhetik a közös időt, valamint saját stúdióhelyiséget is terveznek. Könnyen lehet, hogy az új baba már saját szobát kap majd a házban.

Békefi Viki és Feng Ya Ou bejelentését ide kattintva tudod megtekinteni. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu