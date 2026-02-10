Gólyahír: Békefi Viki és Feng Ya Ou második gyermeküket várják!

Békefi Viki és férje, Feng Ya Ou hatalmas bejelentést tettek: érkezik a második baba.

Békefi Viki és Ya Ou ismét szülők lesznek

Fotó: Sulyok László / Ripost

A páros az Instagramon osztotta meg az örömhírt kislányukkal, Mei Lizával közösen. A fotón a gyermek kezében már a kistestvér ultrahangfelvételei láthatók. A család öröme a képen is egyértelmű: mosolyogva pózoltak a kamera előtt.

Viki elmondta, szívük tele van szeretettel, és már nagyon várják a család új tagját. Hozzátette, még mindig nehezen tudják elképzelni azt a boldogságot, amit a kis Lizitől kapnak nap mint nap, és most szinte hihetetlen számukra, hogy ez az érzés hamarosan megduplázódik. A színésznő bejegyzését a kíváncsi rajongókra gondolva zárta: elárulta, hogy hamarosan további információkkal is jelentkeznek.

A sztárpár első gyermeke nemrég töltötte be a második életévét. Megszületése óta az együtt töltött idő minden pillanatát imádják.

Viki és Ya Ou tavaly kezdték el építeni saját házukat. Az épülő otthon kialakításakor a szeretteikre is gondoltak: hatalmas teraszt építettek, ahol élvezhetik a közös időt, valamint saját stúdióhelyiséget is terveznek. Könnyen lehet, hogy az új baba már saját szobát kap majd a házban.

Békefi Viki és Feng Ya Ou bejelentését ide kattintva tudod megtekinteni.