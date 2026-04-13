A Dal 2026 győztese legmélyebb érzéseiről vallott: „Megszoktam, hogy állandóan harcolok”

Több mint tíz éve ír dalokat a Re Va Dame énekese. A Dal 2026 győztese a megélt érzéseket mindig igyekszik nagyon gondosan szövegbe, mondatokba csomagolni, hogy azok örök érvényűek maradhassanak, és az sem baj, ha pozitív üzenetet hordoznak.

A Dal 2026 nyertese : Balogh Rebeka Valéria lett (Fotó: hot! magazin/MTI/Balogh Zoltán)

Megrázó őszinteséggel beszélt érzéseiről A Dal 2026 győztese

„Amikor dalokat írok, nem akarok mást, csak őszintén elmondani, mit érzek” – mesélte Rebeka a hot! magazinnak. „Igaz ez akkor is, amikor valami rossz történik velem; a dalok segítségével szépülnek meg az emlékek. A Veled Álmodtam valóban egy álomból született, amit szerettem volna kiénekelni magamból.”

Egy különös érzés lett úrrá rajtam, szinte a mellkasomra telepedett, és azt vettem észre, hogy dudorászva járkálok a lakásban.

„Álmodtam valakivel, és úgy éreztem, hogy ezzel a dallal végleg lezárhatom őt magamban. A szerzemény mindössze másfél éves, és amikor elkészült, tudtam, hogy imádom majd énekelni. Számomra fontos, hogy a dalaimnak pozitív üzenetük legyen, mert az engem is feltölt, erősít.”

A csinos előadó mindig alulértékeli önmagát, ennek okát a gyerekkorára vezeti vissza. Most sem számított arra, hogy végül az ő produkcóiója nyeri meg A Dal 2026-ot.

„Már a top négynél hitetlenkedve álltam a színpadon. Nem szoktam hozzá, hogy ott állhatok a legjobbakkal, zse­niá­lis művészekkel, ezért nem is tudok mit kezdeni a helyzettel.”

Megszoktam, hogy állandóan harcolok, és bár a döntőben eljátszottam a gondolattal, hogy „mi lenne, ha...”, aztán ezt gyorsan el is hessegettem magamtól. Sokkal fontosabbnak tartottam, hogy átengedjem magamat az érzésnek, hogy ott állhatok a legjobbakkal…

„Nem jutott nekem több trauma, mint másoknak, csak mélyebb érzésű ember vagyok, mint az átlag, így lehet, hogy bizonyos dolgokat tragikusabban vagy máshogyan éltem meg, mint mások. Ugyanakkor tény, hogy korábban ez sokszor megállított már a célhoz vezető utamon…” – vallotta be Rebeka, A Dal 2026 győzelme után.

Dal 10 perc alatt Adele sokáig képtelen volt feldolgozni a sikert. Sokszor elmondta, hogy ő nem akart mást, csak kiírni magából a fájdalmat. A Hometown Glory című szerzeményét – azt a dalt, amelyet elsőként adott ki – tíz perc alatt írta meg.



