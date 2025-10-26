Bebe fél év után összeköltözött szerelmével: „Olyan, mintha ezer éve együtt élnénk!”

A Back II Black énekese nemrég vallott szerelmi életéről, ahol az összeköltözést tervezgették, ami most úgy fest, nagyon sikeresen alakul. Bebe nem várt sokat, hogy felvesse az ötletet Edinának. Az énekes a Borsnak elárulta, milyen nehézségekkel járt meglépni a következő lépcsőfokot kapcsolatukban.

Bebe párjával együtt gyorsan elhatározták, hogy összeköltöznek (Fotó: Móricz István)

A közös otthon ellenére nincs sok változás a szerelmespár kapcsolatában, az azonban kiderült, hogy máris bővült a kis család.

A költözés előtt is sokat volt nálam, csupán annyi a különbség, hogy esténként már nem kell hazamennie. Már egy kiskutyánk is van a lakásban, szóval nagyon jól érezzük magunkat és nem sokat unatkozunk

– kezdte lapunknak az elmúlt időszakról Bebe, aki teljesen problémamentesnek érzi a költözést párjával.

Bebe úgy érzi, megtalálta az igazit

Fél éve vagyunk együtt, ami azért nem olyan sok, de mindketten azt érezzük, hogy olyan, mintha ezer éve együtt élnénk. Amilyen jól megoldottuk a költözést, biztos lettem benne, hogy megtaláltam életem párját

– árulta el az énekes, aki soha nem gondolta volna, hogy talál valakit, akivel ilyen gyorsan összeköltözik.

Bebe énekes karrierje mellett az utazás lett az új hobbija (Fotó: Markovics Gábor)

Sokan féltették a sztárpárt, mi lesz velük, ha tényleg ilyen rövid idő alatt összeköltöznek, de az énekes megnyugtatta a rajongókat, akik aggodalmukat fejezték ki.

Teljesen problémamentes az életünk jelenleg, én úgy álltam hozzá a költözéshez, hogy ha sikerül, akkor nagyon boldog leszek, ha nem, az pedig derüljön ki minél előbb. Az ember ilyenkor már nem vár éveket, egy olyan valakire, akivel nem működne a közös otthon

– magyarázta a Borsnak Abebe Dániel párja kapcsán, aki nem szeretné elpazarolni azt az időt, amit párjával együtt tölthet.

Abebe Dániel énekes pályája mellett utazni szeretne, amíg csak tud

Lassan 50 évesen úgy állok a jövőhöz, hogy ami jön, az jön. Nem szeretünk nagyon sokat előre tervezni, de az utazások azok mindenképp a bakancslistán vannak

– számolt be terveiről Bebe, aki hozzáfűzte: „Ember tervez, Isten végez.”