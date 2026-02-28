"Valamerre menekültem" – A gyász vezette idáig: TikTok-sztár lett Bálint Antónia

Bálint Antónia új korszakát éli: a szépségkirálynőből lett médiaszemélyiség ma már a TikTok egyik legkarakteresebb női hangja. Videói sorra százezres nézettségeket hoznak, élő bejelentkezései alatt záporoznak a kommentek, követőtábora pedig dinamikusan növekszik. Nem csupán jelen van a platformon, hanem irányt is mutat – elsősorban nők ezreinek, akik például a férfi–női kapcsolatok útvesztőiben keresik a kapaszkodót.

Bálint Antónia szépségkirálynőből Tiktok-sztárrá avanzsált (Fotó: TV2)

Bálint Antónia Instagramon, Tiktokon és Facebookon is rendkívül aktív

„Nagyon jó az emberekkel kommunikálni a platformon, nyolcéves korom óta a médiában szocializálódtam. Egyik pillanatról a másikra hagytam abba. Ha azt mondanám, hogy nem hiányzott, hazudnék” – fogalmazott őszintén. Az első élő bejelentkezése azonnal berobbant: egyetlen live után ötszáz új követő csatlakozott hozzá.

Érzem a kommenteken, hogy más rólam a kép. Sokan meglepődnek, milyen humorérzékem van például

– tette hozzá nevetve.

Megtanulta a formátum csínját-bínját

A siker mögött tudatos munka áll: „Fura volt kezdetben, mert itt a szerkesztő, a rendező, a narrátor, a fodrász, a sminkes – minden te vagy egy személyben. Sokan nem gondolnák, de óriási munka összerakni egy 25–30 másodperces videót is.” Antónia szerint az influenszerlét korántsem felszínes játék: „Sokan bántják az influenszereket, hogy nem csinálnak semmit, de ha valaki minden nap ezzel foglalkozik, az olyan, mintha tévéműsort készítene. Manapság mindenkinek van egy saját kis csatornája – ez szerintem érdekes jelenség”– árulta el.

Kihúzta a gyászból

A TikTok számára egy nehéz időszakban érkezett.

2023 decemberében halt meg az anyukám. Lehet, hogy emiatt valamerre menekültem. Nem mintha a TikTok gyógyító felület lenne, de kerestem valami újat, ami eltereli a figyelmemet a gyászról

– vallotta meg. A platform végül nemcsak figyelemelterelés lett, hanem önkifejezési tér is. Videóiban olyan témákat boncolgat, amelyek sokakat foglalkoztatnak, de kevesen mernek kimondani. Beszélt például arról a két jelről, amely szerinte egyértelműen mutatja, ha egy nő vonzódik valakihez: figyel rád, és energiát tesz a kapcsolódásba. Egy másik nagyot futó tartalmában a férfiak három gyengepontját elemezte – az elismerés iránti vágyat, az egó sérülékenységét és a tisztelet fontosságát. Azt is kifejtette, mi borít ki igazán egy férfit: ha mellőzve érzi magát, ha folyamatos kritikát kap, vagy ha megkérdőjelezik a kompetenciáját.