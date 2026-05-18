„Sokat dolgozom magamon, hogy a lelkem a helyére kerüljön” – Drámai vallomást tett Bálint Antónia

Hatalmasat fordult a világ Bálint Antóniával, aki bár évtizedek óta a hazai sztárvilág meghatározó alakja, most egy egészen új oldaláról mutatkozik be. Az egykori szépségkirálynő és műsorvezető élete akkor vett váratlan fordulatot, amikor feltöltött egy érzelmes feldolgozást a közösségi oldalára. A Balázs Fecó által jegyzett „A csönd éve volt” című sláger Bálint Antónia előadásában valósággal letarolta az internetet: a videó milliós megtekintést generált, a kommentszekciót pedig elárasztották a támogató üzenetek. Ez a váratlan, elsöprő siker adta meg a végső lökést Toncsinak ahhoz, hogy gyerekkori álmait kergetve komolyabban is foglalkozni kezdjen az énekléssel. Az elmúlt hónapok a megfeszített munkáról, a tanulásról és a belső egyensúly kereséséről szóltak, aminek eredményeként nemrég egy zártkörű alapítványi bálon már közönség elé is állt.

Bálint Antónia fellépése remekül alakult

A felkészülés folyamatáról és a lelki háttérről Antónia rendkívül őszintén mesélt:

Folyamatosan dolgozunk, közben elkezdtem új dalokat tanulni. Járok énektanárhoz, szóval sokat dolgozom magamon, hogy a lelkem is teljesen a helyére kerüljön a színpadon

– árulta el. Bár a nagyközönség még csak most ismerkedik az énekesnő énjével, az első 'főpróbán' már túl van. Egy alapítványi eseményen ragadott mikrofont, ahol azonnal mély vízbe dobták, de a fogadtatás minden várakozását felülmúlta: „Először álltam így a színpadon, de fontos hangsúlyozni, hogy ez egyfajta nulladik és nem az első hivatalos fellépésem volt, hiszen ez egy zárt körű rendezvény volt. Csodálatos érzés volt látni, hogy énekelnek velem. Volt ott egy másik zenekar is, akik a próbán odajöttek hozzám, és felajánlották: ha a jövőben zenekart szeretnék magam mögé, ők ott lesznek nekem és segítenek” – jegyezte meg Toncsi.

A lámpaláz messziről elkerülte

A valódi tűzkeresztség azonban még csak most következik. Antónia izgatottan készül az első nagyszabású, nyilvános koncertjére, amelyre egy különleges kulturális eseményen kerül sor. Úgy tűnik, a korábbi gátlásait is sikerült levetkőznie. „A Múzeumok Éjszakáján lesz az első nagy fellépésem. A lámpaláz szerencsére nem bénított le, pedig régen még az énektanáromnál is rettenetesen izgultam” – vallotta be. Antónia azonban két lábbal áll a földön. Tudja, hogy a zenei karrier építése nem sprint, hanem maraton, és bár nagy álmai vannak – többek között egy saját lemez –, a realitásokat sem téveszti szem elől. Jelenleg civil szakmái mellett, szabadidejét feláldozva építi az új útját:

Minél több helyre szeretnék eljutni, egy lemez is tervben van, de ehhez támogatókra van szükség, és az ajánlóanyagot is el kell készíteni. Ezen felül két munkám is van, így az énekléssel egyelőre kiegészítésként tudok foglalkozni

– árulta el a Farm VIP egykori sztárja.