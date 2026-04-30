Sokkoló vallomás Nagy Ő Krisztától: „Megölték…” – megrázó részletek

Idén nagy ismertségre tett szert Kiss Kriszta, mivel a TV2 A Nagy Ő című műsorában szerepelt, ahol ő is versenybe szállt Stohl András kegyeiért. Végül ez sikerült is, mivel megnyerte a műsort és azóta is boldog kapcsolatban él a híres színésszel. Kriszta most Hajdú Péternek vallott múltjáról, ahol olyan traumák kerültek felszínre, mint korábbi párja édesanyjának gyilkossága.
19 évesen elköltöztem a szüleimtől, elkezdtem dolgozni és volt egy párkapcsolatom, akivel akkor össze is költöztem. Az édesanyját megölték 16 késszúrással, viszont ennek a történetnek az az érdekessége, hogy én voltam a koronatanú. A párom teljesen kikészült ezután
– árulta el Hajdú Péternek Kiss Kriszta.
A 47 éves testépítő modell úgy tűnik, csak most – Stohl András mellett – találta meg a szerelmet, ám ennek több oka is van Kriszta elmondása szerint. „Olyan dolgok történtek velem, amikor a sebeket évekig gyógyítottam és utána megint nyitottam, de nem jó helyen” – jegyezte meg Nagy Ő Kriszta.
Teljesen megváltozott az életem a műsor óta. A villában én felépítettem a határaimat, hogy én csak eddig megyek el és kész. Amikor tudtam, hogy jön egy olyan opció, hogy csók, akkor én abban a pillanatban hoztam meg a döntést
– mesélte Nagy Ő Kriszta.
A tévésztár élete teljesen felfordult, miután betöltötte negyvenedik életévét, mivel utána kezdett el foglalkozni a testépítéssel is. „Amikor én 5-6 éve elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor viszonylag kevés nő volt, aki negyven év felett színpadra állt. Én viszont, ugyanúgy, mint a műsorban, bátor voltam és negyvenévesen kiálltam az emberek elé. Mindenkinek azt mondom, hogy ha azt érzi, akkor álljon fel a színpadra negyven- vagy ötvenévesen is, mert ha kihagyja, akkor mindig motoszkálni fog a fejében, hogy nem merte meglépni” – mondta Hajdú Péter Beköltözve című műsorában Kriszta.
A teljes beszélgetés péntek estétől lesz elérhető.
