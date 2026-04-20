Sokkoló vallomás: Egy évig nem evett Xantus Barbara!

A beszélgetés középpontjában eredetileg az állt, mit jelent valójában fittnek lenni 50 felett – nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is. Xantus Barbara esete azonban sokkal messzebbre nyúlt vissza ahhoz, hogy megértsük, miért olyan fitt és fiatalos közel hatvan évesen.

Xantus Barbara filmek és sorozatok ismert szereplőjeként jól leplezte a külvilág felé táplálkozási zavarát (Forrás: Mediaworks archív)

Xantus Barbara: „Egy belső kontroll volt önmagam felett”

Xantus Barbara színésznő olyan meghökkentő részleteket árult el a művészi pályája kezdetéről, amit kevesen ismernek, és sokakat meglep. Az Egy ritmusban podcast legújabb epizódjában Ábel Anita olyan nőkkel beszélgetett, akik életükkel bizonyítják: az ötven feletti időszak korántsem a lelassulásról szól. A vendégek között szerepelt a színésznő is, akit bár a közönség régóta ismer, most mégis egy egészen más oldalát mutatta meg. Ábel Anita kapcsolata régre nyúlik vissza a színésznővel, ám még őt is meglepte, milyen küzdelmek húzódtak meg a felszín alatt. A beszélgetés során szóba kerültek a kezdeti küzdelmek és ekkor derült fény arra, hogy Xantus Barbara fiatalon milyen nehéz időszakon ment keresztül.



Én akkor 14 éves voltam, amikor ez történt. És amikor ez a hír szárnyra kelt, már huszonéves voltam

– idézte fel Barbara. Elmondása szerint életét sokáig végigkísérte egy félreértés, amely szerint huszonévesen is anorexiás volt, az igazság ezzel szemben az, hogy ez egy kamaszkori rövid, ám annál intenzívebb időszak volt az életében.

13 és 14 éves koromtól volt egy év, hogy nem ettem, csak ittam. Ez egy belső kontroll volt önmagam felett és elindult a drasztikus fogyás. Az apukám belgyógyász volt, olvasott esténként vacsora közben, én meg kihasználtam, hogy nem figyel és az ételt az ölembe kanalaztam, eldugtam, elraktam szekrénybe, ott büdösödött, rohadt meg. Hát nem volt egy egészséges dolog. Azóta próbálok példát mutatni olyan lányoknak, akik hasonlóval küzdenek

– mesélte őszintén.

A tánccal megindult az önsanyargatás időszaka is (Fotó: Máté Krisztián)

A mai napig hatást gyakorol rá a hajlam

A történet hátterében nem külső nyomás, hanem egy belső kényszer állt: a tánc iránti elköteleződés és az a vágy, hogy változtasson önmagán.

Hat éves koromtól duci kislány voltam, és a tánc hozta ki belőlem az igényt a változásra. Én 14 évesen kezdtem el táncolni és annak az elején tudatosul bennem a testúlyom, alkatom. Így a tánc hozta ki belőlem annak az igényét, hogy véget vessek a duciságomnak. Ez nem nyomásra alakult ki, hiszen nem anorexiás voltam, ez egy belső kontroll volt önmagam felett. Ez volt az, amit kézben tudtam tartani

– mondta. Ma már egészen másként tekint erre az időszakra. Bár a kontroll iránti igény bizonyos formában megmaradt, ezt igyekszik egészséges mederben tartani.

Állítólag azért tornázom minden nap, mert ez az anorexia egyfajta kivetülése. De az az igazság, hogy a mozgásnak örülök, nem tudok úgy lefeküdni, hogy ne tornázzak

– fogalmazott. Xantus Barbara ma már tudatosan vállalja, hogy példát mutasson másoknak is, különösen azoknak a fiatal lányoknak, akik hasonló nehézségekkel küzdenek. Története jól illeszkedik a podcast üzenetéhez: az élet második felében is lehet fejlődni és új dolgokba belevágni, új egyensúlyt találni, és harmóniában élni önmagunkkal.