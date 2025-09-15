A kortalan Xantus Barbara végre elárulta: így tartja magát formában 58 évesen

58 éves lett Xantus Barbara. Az országosan elismert színésznő kortalan szépség, egyszerűen nem hat rá az idő vasfoga. Habár a művésznő maga is elismerte, hogy az, hogy fiatalabbnak tűnik a koránál genetikai adottság is nála, kiemelte, azért neki is sok munkája van benne. Xantus Barbara, ugyanis minden szabadidejét mozgással tölti. Futni és úszni jár és mellette most nekiállt rúdtáncolni is. Mindezt úgy, hogy nemrég állt munkába a Gyömrői Művészeti Központ igazgatójaként.

Így őrzi meg szépségét Xantus Barbara / Fotó: Mediaworks Archív

Néha nem is jó, ha fiatalabbnak nézel ki mint a korod

- jegyezte meg a Mokka vendégeként a születésnapos színésznő kiemelve, fiatalos kinézete miatt szíve szerint nemcsak korának megfelelő szerepeket játszana, hanem olyan karaktert is, aki nagyjából 40-50 éves, hiszen külseje, amiért a mai napig rengeteget tesz, ezt megengedné.

Így tartja magát formában Xantus Barbara:

Én 10 éves koromtól 24 éves koromig táncosnő voltam, így a mozgásigény nem múlik el

- emelte ki.

Ez az energiadús lét pedig nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy nemrég új "szerepbe" vágta a fejszéjét és művészeti igazgató lett.

Több küzdelmet adott, mint amit szeretnék, de megtanultam magam még jobban becsülni, hogy bele tudok állni

- árulta el hozzátéve, férje nagyon sokat támogatja őt és az is sokat segít számára, milyen okos és támogató csapat veszi őt körbe.