Nem titok! Laklóth Aladár és Xantus Barbara együtt vannak – "Nem akartuk kitenni a kirakatba"

Xantus Barbara és Laklóth Aladár sosem tartozott azok közé, akik a magánéletüket a nyilvánosság elé tárják. Kapcsolatukat tudatosan óvták a reflektorfénytől, és csak akkor kezdtek beszélni róla, amikor már biztosak voltak benne: erős alapokra építkeznek. Most őszintén meséltek arról, hogyan működik a kapcsolatuk a mindennapokban.

Xantus Barbara és Laklóth Aladár kapcsolatán sokan meglepődtek, annyira különböző személyiségnek tartják őket (Fotó: YouTube - Palikék Világa)

Xantus Barbara és Laklóth Aladár

Laklóth Aladár szerint már a kezdetektől fontos volt számukra, hogy a kapcsolatuk megmaradjon kettőjük ügyének. Nem akarták nagy nyilvánosság elé tenni a történetüket, most viszont megtörték a csendet és a Palikék Világa Podcastben felvállalták a kapcsolatukat.

Mindig úgy gondoltuk, hogy ez maradjon kettőnk dolga. Világéletemben ódzkodtam a nagy nyilvánosságtól, pont elég, amit a színház és a tévé elvesz tőlünk. Nincs benne titok, csak nem akartuk kitenni a kirakatba

– mondta Laklóth Aladár.

Laklóth Aladár színész nem szereti kiteregetni a magánéletét a nagy nyilvánosság elé (Fotó: Veres Viktor)

A színész azt is elárulta, hogy sokan rácsodálkoznak arra, mennyire különböző személyiségek, mégis milyen jól működnek együtt.

A kívülállók csodálkoznak rajta, hogy ennyire két különböző ember hogy fér meg egymás mellett. Én erősen konzervatív beállítottságú vagyok, Barbara pedig egy liberális pillangó, aki repked mindenfelé. Ezt össze kell simítani a hétköznapokban. Az elfogadás nagyon fontos, bármilyen helyzetben. Persze néha szikráznak a pengék köztünk, de a vége mindig az, hogy nem letarolni akarjuk a másikat, hanem megérteni

– vallotta.

Laklóth Aladár meglehetősen konzervatív beállítottságú, sokszor nem értenek egyet párjával, de nyitottak egymásra (Fotó: Sándor Judit)

„A viták után mindig erősebben jövünk ki”

Xantus Barbara szerint kapcsolatuk egyik legnagyobb ereje az, hogy a konfliktusokat nem söprik a szőnyeg alá, hanem feldolgozzák.

Mindig jobban jövünk ki belőle, ez a lényeg. Nem lenyeljük a problémákat, hanem kimondjuk, és a viták végén szorosabban és a másik nézőpontjára nyitottabban zárjuk. Ez rám korábban nem volt jellemző, nagyon makacs voltam. Ha például történik valami a világban, akkor elkezdünk róla beszélgetni. Én tisztelem és szeretem annyira, hogy nagyon érdekel, mit gondol róla

– tette hozzá, Xantus Barbara színésznő, majd elmesélte, hogy bár sok mindenről különböző a véleményük, nagyon nyitottak a másik gondolataira.