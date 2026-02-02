Nem titok! Laklóth Aladár és Xantus Barbara együtt vannak – "Nem akartuk kitenni a kirakatba"

Xantus Barbara és Laklóth Aladár sosem tartozott azok közé, akik a magánéletüket a nyilvánosság elé tárják. Kapcsolatukat tudatosan óvták a reflektorfénytől, és csak akkor kezdtek beszélni róla, amikor már biztosak voltak benne: erős alapokra építkeznek. Most őszintén meséltek arról, hogyan működik a kapcsolatuk a mindennapokban.
Laklóth Aladár szerint már a kezdetektől fontos volt számukra, hogy a kapcsolatuk megmaradjon kettőjük ügyének. Nem akarták nagy nyilvánosság elé tenni a történetüket, most viszont megtörték a csendet és a Palikék Világa Podcastben felvállalták a kapcsolatukat.
Mindig úgy gondoltuk, hogy ez maradjon kettőnk dolga. Világéletemben ódzkodtam a nagy nyilvánosságtól, pont elég, amit a színház és a tévé elvesz tőlünk. Nincs benne titok, csak nem akartuk kitenni a kirakatba
– mondta Laklóth Aladár.
A színész azt is elárulta, hogy sokan rácsodálkoznak arra, mennyire különböző személyiségek, mégis milyen jól működnek együtt.
A kívülállók csodálkoznak rajta, hogy ennyire két különböző ember hogy fér meg egymás mellett. Én erősen konzervatív beállítottságú vagyok, Barbara pedig egy liberális pillangó, aki repked mindenfelé. Ezt össze kell simítani a hétköznapokban. Az elfogadás nagyon fontos, bármilyen helyzetben. Persze néha szikráznak a pengék köztünk, de a vége mindig az, hogy nem letarolni akarjuk a másikat, hanem megérteni
– vallotta.
Xantus Barbara szerint kapcsolatuk egyik legnagyobb ereje az, hogy a konfliktusokat nem söprik a szőnyeg alá, hanem feldolgozzák.
Mindig jobban jövünk ki belőle, ez a lényeg. Nem lenyeljük a problémákat, hanem kimondjuk, és a viták végén szorosabban és a másik nézőpontjára nyitottabban zárjuk. Ez rám korábban nem volt jellemző, nagyon makacs voltam. Ha például történik valami a világban, akkor elkezdünk róla beszélgetni. Én tisztelem és szeretem annyira, hogy nagyon érdekel, mit gondol róla
– tette hozzá, Xantus Barbara színésznő, majd elmesélte, hogy bár sok mindenről különböző a véleményük, nagyon nyitottak a másik gondolataira.
Laklóth Aladár úgy látja, sok kapcsolat azért romlik meg, mert a felek nem időben beszélnek az érzéseikről.
A vesszőparipám az elfogadás és a kíváncsiság mellett, a beszélgetés. A legtöbb baj abból adódik, hogy nem is beszélgetnek az emberek egymással. A hideg rázza Barbarát, amikor elmondom, hogy ha bajod van kedden, azt mondd el kedden, mert pénteken már nem érdekel. Mondd el azonnal, és akkor megbeszéljük, és nincs tüske. Mindig a több év alatt összegyűlt feszültségek okozzák a problémát, és az összegyűjtött dolgok csattannak ki egy apróságban
– magyarázta. A színész szerint számukra ez a hozzáállás hozta meg az igazi egyensúlyt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.