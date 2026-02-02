Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem titok! Laklóth Aladár és Xantus Barbara együtt vannak – "Nem akartuk kitenni a kirakatba"

Laklóth Aladár
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 13:00
szerelemXantus Barbara
Sokáig titokban tartották kapcsolatukat, ma már azonban nyíltan beszélnek arról, hogyan találtak egymásra. Laklóth Aladár és Xantus Barbara szerint a boldogságuk egyik titka az őszinteség, az elfogadás és a folyamatos párbeszéd.
Ko. K.
A szerző cikkei

Xantus Barbara és Laklóth Aladár sosem tartozott azok közé, akik a magánéletüket a nyilvánosság elé tárják. Kapcsolatukat tudatosan óvták a reflektorfénytől, és csak akkor kezdtek beszélni róla, amikor már biztosak voltak benne: erős alapokra építkeznek. Most őszintén meséltek arról, hogyan működik a kapcsolatuk a mindennapokban.

Xantus Barbara és Laklóth Aladár
Xantus Barbara és Laklóth Aladár kapcsolatán sokan meglepődtek, annyira különböző személyiségnek tartják őket (Fotó: YouTube - Palikék Világa)

Xantus Barbara és Laklóth Aladár

Laklóth Aladár szerint már a kezdetektől fontos volt számukra, hogy a kapcsolatuk megmaradjon kettőjük ügyének. Nem akarták nagy nyilvánosság elé tenni a történetüket, most viszont megtörték a csendet és a Palikék Világa Podcastben felvállalták a kapcsolatukat.

Mindig úgy gondoltuk, hogy ez maradjon kettőnk dolga. Világéletemben ódzkodtam a nagy nyilvánosságtól, pont elég, amit a színház és a tévé elvesz tőlünk. Nincs benne titok, csak nem akartuk kitenni a kirakatba

 – mondta Laklóth Aladár.

20131203_0010_VV
Laklóth Aladár színész nem szereti kiteregetni a magánéletét a nagy nyilvánosság elé (Fotó: Veres Viktor)

A színész azt is elárulta, hogy sokan rácsodálkoznak arra, mennyire különböző személyiségek, mégis milyen jól működnek együtt.

A kívülállók csodálkoznak rajta, hogy ennyire két különböző ember hogy fér meg egymás mellett. Én erősen konzervatív beállítottságú vagyok, Barbara pedig egy liberális pillangó, aki repked mindenfelé. Ezt össze kell simítani a hétköznapokban. Az elfogadás nagyon fontos, bármilyen helyzetben. Persze néha szikráznak a pengék köztünk, de a vége mindig az, hogy nem letarolni akarjuk a másikat, hanem megérteni

 – vallotta.

SAC_4246
Laklóth Aladár meglehetősen konzervatív beállítottságú, sokszor nem értenek egyet párjával, de nyitottak egymásra (Fotó: Sándor Judit)

„A viták után mindig erősebben jövünk ki”

Xantus Barbara szerint kapcsolatuk egyik legnagyobb ereje az, hogy a konfliktusokat nem söprik a szőnyeg alá, hanem feldolgozzák.

Mindig jobban jövünk ki belőle, ez a lényeg. Nem lenyeljük a problémákat, hanem kimondjuk, és a viták végén szorosabban és a másik nézőpontjára nyitottabban zárjuk. Ez rám korábban nem volt jellemző, nagyon makacs voltam. Ha például történik valami a világban, akkor elkezdünk róla beszélgetni. Én tisztelem és szeretem annyira, hogy nagyon érdekel, mit gondol róla

 – tette hozzá, Xantus Barbara színésznő, majd elmesélte, hogy bár sok mindenről különböző a véleményük, nagyon nyitottak a másik gondolataira.

Xantus Barbara
Xantus Barbara párja, Laklóth Aladár mellett rengeteget fejlődött, sokat veszített korábbi makacsságából (Fotó: Ripost)

Tüske helyett őszinteség

Laklóth Aladár úgy látja, sok kapcsolat azért romlik meg, mert a felek nem időben beszélnek az érzéseikről.

A vesszőparipám az elfogadás és a kíváncsiság mellett, a beszélgetés. A legtöbb baj abból adódik, hogy nem is beszélgetnek az emberek egymással. A hideg rázza Barbarát, amikor elmondom, hogy ha bajod van kedden, azt mondd el kedden, mert pénteken már nem érdekel. Mondd el azonnal, és akkor megbeszéljük, és nincs tüske. Mindig a több év alatt összegyűlt feszültségek okozzák a problémát, és az összegyűjtött dolgok csattannak ki egy apróságban

– magyarázta. A színész szerint számukra ez a hozzáállás hozta meg az igazi egyensúlyt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu