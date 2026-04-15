"Egy kicsit más" - Eszüket vesztették a rajongók, amikor meglátták Viczián Viktóriát

Viczián Viktória a minap vadonatúj fényképpel jelentkezett a közösségi oldalán, a rajongók nagy örömére. A volt szépségkirálynőtől már megszokhattuk, hogy rendszeresen ad hírt magáról és az életéről, a mostani fotója viszont egészen különleges, mivel nem igazán szokott szelfiket közzétenni magáról.

Viczián Viktória különleges fotót tett közzé / Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Viczián Viktória egy kicsit másképp adott hírt magáról

Somhegyi Krisztián párja ekkor egy szexi fotót osztott meg, amin jól látszik, mennyire sínen lehet az élete, amióta ő és kedvese kibékültek. A pár szakítása a közelmúltban ugyancsak nagy port kavart, ám a külön töltött idő végül megerősítette kapcsolatukat, ahogy erről ők maguk is beszámoltak korábban. Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián jelenleg már az esküvőt tervezik, a szépséges modell pedig azóta csak úgy ragyog a boldogságtól.

Az egykori szépségkirálynő ezúttal élénk sminkben és egy bőrdzsekiben készített magáról képet, az összhatás pedig a gyönyörű, szabadon leomló barna fürtjeivel lett egészen káprázatos.

Egy kicsit más

- írta a fotójához rejtélyesen, utalva ezzel arra, hogy ez nem egy megszokott bejegyzés.

A követői is imádták Viki fotóját: nem csak a kedvelések, de a szívből jövő hozzászólások is csakhamar elözönlötték a bejegyzést.

Elbűvölően gyönyörű vagy

Elképesztően gyönyörű szép vagy

Csodaszép

- olvadoztak a fotó láttán a rajongók.

Mutatjuk Viczián Viktória legfrissebb fényképét!