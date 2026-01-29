„Padlón vagyok” – Összetörte a szakítás Viczián Viktóriát

A Bors információi szerint tavaly decemberben szakított Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián. „Egy korszak lezárult” – írta ki közösségi oldalára nemrég a modell, aki leszögezte, hogy erről senkinek nem kíván nyilatkozni. A korábbi Miss World Hungary közönségdíjasa most közösségi oldalán törte meg a csendet a szakítással kapcsolatban.

Viczián Viktória szakításának okát nem árulta el (Fotó: Tumbász Hédi)

Nincs jó lelki állapotban Viczián Viktória

Őszintén, nagyon padlón vagyok. Viszont rengetegen kerestek meg privát üzenetben, ami nagy segítség volt ebben az időszakban. Úgy érzem így egymásnak is tudtunk segíteni és ilyenkor újra látom értelmét a közösségi médiának

– mondta Instagram oldalán a modell.

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián kapcsolata úgy tűnt, hogy örökké tarthat. Tavaly márciusban az eljegyzés is megtörtént a szerelmes pár életében és már az esküvő időpontja is köztudott volt. Így tehát a rajongók is megdöbbenten olvasták a modell bejegyzését, amikor bejelentette a szakítást.

Viczián Viktória alig várja, hogy keresztfiai mellett, saját gyermekére is vigyázhasson (Fotó: Bors)

Viczián Viktóriát egyre jobban bántják a rosszindulatú kommentek

Eddig sosem zavart, amikor hamis tényeket állítottak rólam. Viszont a jelenlegi lelki állapotom miatt most már jobban magamra veszem ezeket. Azt érzem, hogy könnyebben megbántanak ezek az állítások, de próbálom ezeket kizárni. A legnagyobb probléma az, hogy motivációm sincsen szinte semmihez

– árulta el az egykori Miss Earth Hungary.

A világ viszont nem állt meg és Viki folyamatosan azon dolgozik, hogy minél előbb visszatérjen az életvidám énje. A Borsnak azt is elárulta a modell, hogy nagyon szeretne édesanya lenni, csupán egy pár hiányzik mellőle.

Én egykeként nőttem fel, úgyhogy egyelőre egy gyerekkel képzelem el magam, de a későbbiekbe ez még változhat. A kis tündérkeresztgyerekeim miatt inkább a fiúkra vagyok akklimatizálódva, de nem az számít, hogy fiú-e vagy lány, csakis az, hogy egészséges legyen

– nyilatkozta korábban lapunknak Viczián Viktória.