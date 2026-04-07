Vasvári Vivien Orbán Viktorról: Ő a világ legjobb és legcukibb miniszterelnöke

Az ország egyik legismertebb embere, Vasvári Vivien egy új videót osztott meg a közösségi oldalán, amiből kiderült, hogy még ő is szinte gyermeki izgalmat érez, ha meglátja Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort.

Vasvári Vivien / Fotó: KUNOS ATTILA

Vasvári Vivien egy közös képet szeretett volna Orbán Viktorral, aki kedvesen teljesítette is ezt a kérést, a híresség pedig annyira boldog lett ettől, hogy rögtön megölelte a miniszterelnököt.

Lehet, hogy a világ egyik legbefolyásosabb embere, de én úgy megölelgettem, mint Micimackó a kis mézes csuprát , hiszen Ő a világ legjobb és legcukibb miniszterelnöke. 🤗🧡

– írta az alább megtekinthető videóhoz Vasvári Vivien.