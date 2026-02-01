Áttetsző partiruhából sífelszerelésbe: így telik Vasvári Vivien idei első nyaralása

Vasvári Vivien az elmúlt 24 órában igazi szuperanyuka szerepben tündökölt: gyermekeivel és barátnőjével egyaránt időt szakított a közös programokra.

Vasvári Vivien barátnője szülinapján jelent meg (fotó: Instagram: @vasvarivivien)

Vasvári Vivien szuperanyuka módba kapcsolt

Vivien családjával a Kreischbergi Murauba utazott, ahol a gyerekek sielni tanultak és sportolással töltötték a napot. Az esti órákban azonban a sztáranyuka partimódra váltott, és időt szakított arra, hogy tudjon a barátnőjével ünnepelni.

A síelős nyaralás estéjén Vivien már egy áttetsző, csipkés kezeslábasban jelentkezett be, amelyben egy közeli barátnője születésnapját ünnepelték.

A csajos parti után a szuperanyuka visszatért gyermekeivel a síközpontba, ahol másnap már a nagypályán csúsztak a kicsik. Vivien több képet is megosztott a szorgalmasan tanuló csapatról, akik színes síruha-szettjeikben élvezték a téli sportot a havas tájon.