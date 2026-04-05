Vasvári Viviennél minden húsvétba borult: „Szeretem látni, hogy ez mekkora boldogság a gyerekeknek”

Vasvári Vivien nemrég a Just Clear Awardon vehetett át díjat, ahol idén is elismerték a legfittebb sportolókat, művészeket, üzletembereket és közéleti szereplőket. A négygyermekes anyuka most kapta meg először ezt a kitüntetést, ennek kapcsán egykori sportkarrierjéről, gyerekei sikereiről és nevelési elveiről beszélgettünk vele.

Vasvári Vivien Instagram-oldalán is rendszeresen beszámol követőinek az életük apróbb pillanatairól (Fotó: Szabolcs László)

Vasvári Vivien: „Számomra csoda volt”

A modell kifejezetten örült, hogy a jeles eseményen díjazott lett, mint mondja, mindig is vágyott rá. Egy sporttal kapcsolatos elismerés különös helyet foglal el a szívében, hiszen 16 évesen, fényes jövő előtt állva vett drámai fordulatot a sportkarrierje.

A pekingi olimpiára készültem, amikor egy váratlan sérülés derékba törte az álmaimat. Még most sem tudtam teljesen feldolgozni ezt lélekben, de pozitív maradtam annyira, hogy a sport mindig fontos része legyen az életemnek és ugyanezt tudjam tanítani a gyerekeimnek is. Most voltunk a kislányommal az első futóversenyén, tíz kilométert futottunk együtt, fantasztikus, hogy anyaként már ezt is megélhettem és átadhattam nekik azt, amit én is kaptam apukámtól

– kezdi Vivi, majd hozzátette: Ariana versenykorcsolyázik egy ideje, méghozzá elég komolyan, idén országos bajnokok is lettek a csapatával, a futással azonban nem foglalkozik külön.

Engem is meglepett, hogy szeretne indulni, ő kérte, hogy megpróbálkozna egy tíz kilométeres futással, pedig egyébként nem szokott. Számomra egy csoda volt, nagyon büszke vagyok rá. Soha nem kényszerítettem egyik gyerekemet semmire, főleg nem olyan sportra, amit nem akarnak. Rengeteg sportágat megmutattunk nekik és ők választották ki, hogy mit szeretnének csinálni, hiszen az a legfontosabb, hogy olyat válasszanak, amit aztán szívből tudnak csinálni.

S hogy mi az, amihez Vivi szigorúan ragaszkodik? Saját bevallása szerint a tanulásból nem enged, persze itt sem a tökéletesség a cél.