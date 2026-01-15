Vasvári Vivient így még nem láttuk: Fedetlen testtel siklik a hóban

Vasvári Vivien Instagram oldalán gyakran tesz közzé olyan tartalmakat, amelyeken fehérneműben, vagy lenge öltözékben látható. A négygyermekes anyukát ezúttal férje videózta le, nem is akármilyen környezetben.

Vasvári Vivien gyerekeivel és férjével kihasználta a havazást, Zsigmond rendkívül pikáns videót osztott meg feleségéről (Fotó: Szabolcs László)

Vasvári Vivien férje őrületesen büszke csinos feleségére

Bodnár Zsigmond és Vasvári Vivien nem mindennapi kapcsolatban élnek, hiszen mindkettőjüknek van 2-2 gyereke korábbi kapcsolatából, illetve van már két közös kisfiuk is, a házaspár így összesen hat gyermeket nevel. Kiegyensúlyozott mozaikcsaládként élnek és nagyon boldogok együtt, annak ellenére, hogy sokszor rosszindulatú pletykák kereszttüzében találják magukat. A páros magabiztosan kiáll egymás mellett nyilvánosan is, Vivi férje legutóbb például a Molnár Áronnal való konfliktusban is felszólalt.

Legfrissebb bejegyzésében azonban most nem holmi balhé miatt jelentkezett, hanem egy elképesztően frappáns videóval. A lapozós posztban családi síelésükről osztottak meg néhány feledhetetlen pillanatot, az első fotón például azt, ahogyan az egykori luxusfeleség egy szál köntösben szürcsölgeti a teáját a havasokon. Bár ez a kép már önmagában meglepő lehet, tovább lapozva érkezik aztán az igazi meglepetés: Vasvári Vivien egy szál kivágott, rózsaszín fürdőruhában surran a sípályán teljesen önfeledten, fittyet hányva a télre és a körülötte röpködő mínuszokra. A videó természetesen poénból készült, bár el sem tudjuk képzelni, hogy ez mennyi előkészületet kívánt és hogy hogy sikerült mosolyogva abszolválni a kihívást. Bodnár Zsigmond a bejegyzés alatt így fogalmazott:

Tegnap megkérdezte tőlem valaki, hogy »Nem fárasztó már, hogy mindig fotózni kell?« Őszintén? Egyáltalán nem. Kifejezetten szórakoztató az Instahusband szerep, főleg akkor, ha a feleséged az a nő, aki minden őrültségben benne van. Ez eddig az egyik kedvenc »fotózásom«. Éld le az életed olyannal, akivel lehet hülyéskedni, nevetni, visszamenni kicsit gyerekbe, és aki mellett az élet nem csak feladat, hanem játék is egyben.

Hogy a havas videó melyikük ötlete volt, egyelőre nem tiszta, bár ezek alapján vélhetően Zsigmondé, a végeredmény pedig önmagáért beszél.