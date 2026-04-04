Gyönyörű nők, csábító slágerek – Exkluzív fotókon a V-Tech szuperkoncert!

Hosszú várakozás után végre valóra vált a rajongók egyik legnagyobb álma: 22 év elteltével ismét összeállt a ’90-es és 2000-es évek ikonikus fiúduója, a V-Tech. A formáció visszatérő koncertje nemcsupán egy nosztalgikus esemény, hanem egy generáció meghatározó zenei élményének újjászületése is. A Bors ott volt a helyszínen, mutatjuk a látványos fotókat.

Hihetetlen, de tényleg újra színpadon a V-Tech: a rajongók megőrültek! (Fotó: MEDIAWORKS)

V-Tech koncert: fergeteges buli az MVM Dome-ban

A V-Tech a maga idejében a hazai popzenei élet egyik legmeghatározóbb szereplője volt, slágereik rendszeresen vezették a hallgatottsági listákat, és koncertjeiken ezrek énekelték együtt a jól ismert refréneket. A duó stílusa – amely ötvözte a romantikus popot és a korszakra jellemző elektronikus hangzást – hamar széles közönséget hódított meg. A rajongók pedig nem felejtettek, ehhez persze az is hozzájárult, hogy Kecskés Tibor, azaz Kefir a feloszlás után is járta az országot a közönség kedvenc V-Tech dalokkal. Most azonban Szamócával, azaz Bukovszky Józseffel kiegészülve állt az MVM Dome színpadára!

Ígéretüket betartva látványos show-elemekkel és modern hangszereléssel frissítették fel a klasszikusokat. A rajongók reakciója már a bejelentés pillanatában is felemelő volt, nem is csoda, hogy szinte teljesen megteltek az MVM Dome sorai.

Kefir és Szamóca megint elcsábították a legdögösebb csajokat (Fotó: MEDIAWORKS)

Sztárparádé a V-Tech MVM Dome koncertjén

Meglepetésekből sem volt hiány. Kefir és Szamóca mellett többek között színpadra lépett Nyári Károly, Baby Gabi, és Kefir nővére is, akivel az Éjfél után című örökzöldjük csendült fel.

A kérdés már csak az: vajon ez az egyszeri alkalom marad, vagy egy új korszak kezdete a V-Tech történetében?