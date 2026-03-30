V-Tech koncert: Fájdalmas titokról rántotta le a leplet Szamóca

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 14:00
Már csak pár nap, és újra egy színpadon láthatjuk Kefirt és Szamócát! A V-Tech zenekar április 4-én ad szuperkoncertet az MVM Dome-ban, a fiúk lelkesen készülődnek, ám egy egészségügyi probléma majdnem keresztbe húzta a terveiket.
Kefir és Szamóca neve fogalommá vált az 1990-es évek végén, csak úgy, mint a nevükkel fémjelzett V-Tech zenekar is. Kecskés Tibor és Bukovszky József kettőse a legnagyobb csúcson hagyta abba a közös zenélést, amit most, több mint 20 év elteltével folytatnak! A Borsnak exkluzív, kissé fájdalmas részletet mesélt el a koncert előtti főpróbán Szamóca.

Április 4-én ad visszatérő koncertet a V-Tech.
Bukovszky József és Kecskés Tibor, azaz Szamóca és Kefir lázasan készül a közelgő V-Tech koncertre (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

V-Tech koncert: Javában zajlanak a próbák

Alig több mint egy hét múlva, április 4-én, az MVM Dome színpadán tér vissza a V-Tech zenekar. A próbák persze már javában zajlanak, az egyik stúdiózás alatt látogattuk meg a zenekart, ahol Bukovszky József, azaz Szamóca elárult egy-két kulisszatitkot.

Nem vagyunk már húszévesek, és nem akarunk mindenkinek megfelelni, ami talán nem is baj.

„De azok, akik kötődnek a V-Tech-hez, ők nem fognak csalódni a koncerten, ahol a jól ismert slágerek mellett számos meglepetéssel is készülünk” – újságolta el, utalva Nyári Károlyra is, aki az egyik meghívott zenész lesz a koncerten. Amíg Kefir az elmúlt évtizedekben is járta az ország színpadait, addig Szamóca a civil munkáiban teljesedett ki.

Sok éve nem álltam már színpadon, de ebben a mókában nagyon jó társam Kefir. Nem izgulok nagyon, fegyelmezetten készülök a fellépésre – mondta a tőle megszokott derűvel, majd komolyra fordítva a szót hozzátette, adódtak azért nehézségek a visszaszokással.

Annak idején, huszonévesen nem zavart a zaj, a hangos zene. Most viszont megérezte a fülem a próbákkal járó hangerőt. Az okosórám is minden alkalommal jelezte, hogy túl nagy volt a zajártalom. Az első alkalmak után pokoli fájdalommal küzdöttem, azt hittem, szó szerint beszakadt a dobhártyám, fizikai tüneteim voltak. Végül kiderült, hogy nincs semmi baj, és azóta visszaszoktam a hangerőhöz, a fülmonitor is segít ezen. Szóval, a színpadon ezzel már biztosan nem lesz gond

– nyugtatott meg gyorsan mindenkit az énekes.

„Még pezsgőt is bontottunk!”

A beszélgetésbe csatlakozott Kefir is, aki ugyan nem vesztette el a színpadi rutinját, a nagy visszatérő koncert miatt azonban ő is izgatott. Felelevenedtek benne a régi szép emlékek is. Például az, amikor legelőször hallották viszont a rádióban a saját dalukat.

1998-ban történt ez: végeztünk a stúdióban, éjszaka értünk haza, és rögtön bekapcsoltuk a Juventus Rádiót, mert azt ígérték, hogy éjfél körül fogják lejátszani a Várj című dalunkat. És amikor meghallottuk, akkor konkrétan ugráltunk az ágyon, mint a gyerekek, még pezsgőt is bontottunk! – emlékezett vissza Kefir.

S hogy a mostani szupershow egyszeri alkalom, vagy valaminek a kezdete?

Most nem kötnek olyan kiadói szerződések, mint 25 évvel ezelőtt. Meglátjuk, bármi lehet” – kacsintott Szamóca.

Újra összeáll a V-Tech! Több mint 20 éve nem koncertezett Kefír és Szamóca. Egy ideje viszont terveik a visszatérést. Már nagyon várják koncertet az MVM Dome-ban és úgy tűnik, a rajongóik sem feledkeztek meg róluk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
