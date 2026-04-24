Aggódnak a rajongók T. Danny-ért, legújabb dala megint Kecskés Enikővel való szakításáról szól

Az első szerelmet soha nem felejti el az ember, szokták mondani. T. Danny sosem titkolta, hogy az ő életében ez a nagybetűs szerelem Kecskés Enikő modell volt, a szakítás olyan mély sebeket okozott a rapper szívében, amit úgy tűnik, azóta sem tudott teljesen begyógyítani...
Tesó, mondd, mi bánt? Oké…beismerem, volt mi fájt, Volt egy szerelmem, de összepakolta a holmiját, Lehet elb@sztam, de egyikünknek sem ez volt mi járt, Aki valójában szeret téged sosem fordít hátat, Álmatlan éjszakák, ez okozta az insomniát, Nem tudom, hogyan küzdjem le ezt a paranoiát, Mindjárt rákeresek, hol vállalnak lobotómiát, Gondoltam az Élet egyszer fog még nekem hozni lányt, Kerestem a szerelmet, hogy vajon merre kóricált, Esküszöm, bejártam már tavaly az egész Cordia-t.
– így kezdődik T. Danny legújabb dala, ami miatt a rajongók megint aggódni kezdtek a rapperért, aki szerintük még mindig szerelmi bánatban szenved, ezekből szemeztünk:
„Ezen a szerelmi bánaton az életben nem fogsz túllépni.”
„Megbecsülendő ez a mély érzés benned. Remélem megtalálod a békéd és a társad. „
„Itt a válasz a sok kérdésre!”
„Zseniális! Az, hogy nem mondja ki a nevét”
„Dani, lépj túl ezen a szerelmen, tönkretesz! Én is voltam ilyenben, de túlléptem, neked is sikerülni fog”
„Nagyon komoly megerősítette a fájdalom, és szerintem jobb mint eddig bármikor”
A rapper és a modell 2023-ban ismerkedett meg egymással, de sokáig titkolták kapcsolatukat. De aztán a Dancing with the Stars műsorban T. Danny és Kecskés Enikő már együtt mutatkozott, a gyönyörű barátnő végig a helyszínen szurkolt az énekesnek, aki Lissák Laurával végül a második helyen végzett. Aztán egy darabig úgy tűnt, minden rendben, majd megint elindultak a pletykák, hogy T. Danny és Kecskés Enikő szakított. A hírről később kiderült, hogy igaz, a rapper barátnője szerint megcsalás volt a szakítás hátterében. Az előadót nagyon megviselte, hogy barátnője elhagyta, fájdalmáról több dalban is énekel, hol szépen, hol éppen vádaskodva.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
