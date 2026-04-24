KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Aggódnak a rajongók T. Danny-ért, legújabb dala megint Kecskés Enikővel való szakításáról szól

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 13:00
Úgy tűnt, túl van élete legfájdalmasabb időszakán a tehetséges rapper, akit elhagyott a szerelme. T. Danny legújabb dala azonban újra az elhagyásról szól, a kommentelők szerint soha nem fogja túltenni magát a szakításon Kecskés Enikővel.
Barby
A szerző cikkei

Az első szerelmet soha nem felejti el az ember, szokták mondani. T. Danny sosem titkolta, hogy az ő életében ez a nagybetűs szerelem Kecskés Enikő modell volt, a szakítás olyan mély sebeket okozott a rapper szívében, amit úgy tűnik, azóta sem tudott teljesen begyógyítani...

T. Danny a Dancing stúdiójában így ölelte magához szerelmét.
T. Danny barátnője Kecskés Enikő volt, életében először volt a rapper szerelmes (Fotó: Bánkúti Sándor)

T. Danny nincs túl a szakításon

  • A rapper és modell párja 2023-ban jöttek össze
  • Kecskés Enikő és T. Danny amolyan se veled, se nélküled kapcsolatban éltek
  • 2024 közepén végleg szakítottak, az énekes rengeteg dalt írt exének üzenve
  • Úgy tűnik, nincs túl Dani párja elvesztésén, legújabb dalában is megénekelte

T. Danny: "Volt egy szerelmem"

Az elmúlt hetekben másról sem lehetett hallani, mint Telegdy Dániel drogfüggőségéről, leszokásáról és a mára legendás maszkról, amit a cucctól összeesett orra miatt hord. A rajongók nagyon büszkék az énekesre, akinek egy évébe került, hogy újra önmaga legyen, alig várták, hogy T. Danny új dala felkerüljön a Youtube-ra. A Mi bánt tegnap este debütált is, pár óra alatt közel 200 ezer megtekintésnél és 14 ezer lájknál tart. A tehetséges rapperről köztudott, hogy érzéseit mindig dalban mondja el, amikor Kecskés Enikővel szakított, akkor többször is írtunk azokról a nótákról, amik a modellről és az elvesztéséről szólnak. 

Tesó, mondd, mi bánt? Oké…beismerem, volt mi fájt, Volt egy szerelmem, de összepakolta a holmiját, Lehet elb@sztam, de egyikünknek sem ez volt mi járt, Aki valójában szeret téged sosem fordít hátat, Álmatlan éjszakák, ez okozta az insomniát, Nem tudom, hogyan küzdjem le ezt a paranoiát, Mindjárt rákeresek, hol vállalnak lobotómiát, Gondoltam az Élet egyszer fog még nekem hozni lányt, Kerestem a szerelmet, hogy vajon merre kóricált, Esküszöm, bejártam már tavaly az egész Cordia-t.

– így kezdődik T. Danny legújabb dala, ami miatt a rajongók megint aggódni kezdtek a rapperért, aki szerintük még mindig szerelmi bánatban szenved, ezekből szemeztünk: 

„Ezen a szerelmi bánaton az életben nem fogsz túllépni.”

„Megbecsülendő ez a mély érzés benned.  Remélem megtalálod a békéd és a társad. „

„Itt a válasz a sok kérdésre!”

„Zseniális! Az, hogy nem mondja ki a nevét”

„Dani, lépj túl ezen a szerelmen, tönkretesz! Én is voltam ilyenben, de túlléptem, neked is sikerülni fog”

„Nagyon komoly megerősítette a fájdalom, és szerintem jobb mint eddig bármikor”

T. Danny orrát maszk takarja.
T. Danny orra hónapokig volt téma a rajongók között (Fotó: Mediaworks Archív)

Hogy alakult T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata? 

A rapper és a modell 2023-ban ismerkedett meg egymással, de sokáig titkolták kapcsolatukat. De aztán a Dancing with the Stars műsorban T. Danny és Kecskés Enikő már együtt mutatkozott, a gyönyörű barátnő végig a helyszínen szurkolt az énekesnek, aki Lissák Laurával végül a második helyen végzett. Aztán egy darabig úgy tűnt, minden rendben, majd megint elindultak a pletykák, hogy T. Danny és Kecskés Enikő szakított. A hírről később kiderült, hogy igaz, a rapper barátnője szerint megcsalás volt a szakítás hátterében. Az előadót nagyon megviselte, hogy barátnője elhagyta, fájdalmáról több dalban is énekel, hol szépen, hol éppen vádaskodva. 

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
