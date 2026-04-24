Aggódnak a rajongók T. Danny-ért, legújabb dala megint Kecskés Enikővel való szakításáról szól

Az első szerelmet soha nem felejti el az ember, szokták mondani. T. Danny sosem titkolta, hogy az ő életében ez a nagybetűs szerelem Kecskés Enikő modell volt, a szakítás olyan mély sebeket okozott a rapper szívében, amit úgy tűnik, azóta sem tudott teljesen begyógyítani...

T. Danny barátnője Kecskés Enikő volt, életében először volt a rapper szerelmes (Fotó: Bánkúti Sándor)

T. Danny nincs túl a szakításon

A rapper és modell párja 2023-ban jöttek össze

Kecskés Enikő és T. Danny amolyan se veled, se nélküled kapcsolatban éltek

2024 közepén végleg szakítottak, az énekes rengeteg dalt írt exének üzenve

Úgy tűnik, nincs túl Dani párja elvesztésén, legújabb dalában is megénekelte

T. Danny: "Volt egy szerelmem"

Az elmúlt hetekben másról sem lehetett hallani, mint Telegdy Dániel drogfüggőségéről, leszokásáról és a mára legendás maszkról, amit a cucctól összeesett orra miatt hord. A rajongók nagyon büszkék az énekesre, akinek egy évébe került, hogy újra önmaga legyen, alig várták, hogy T. Danny új dala felkerüljön a Youtube-ra. A Mi bánt tegnap este debütált is, pár óra alatt közel 200 ezer megtekintésnél és 14 ezer lájknál tart. A tehetséges rapperről köztudott, hogy érzéseit mindig dalban mondja el, amikor Kecskés Enikővel szakított, akkor többször is írtunk azokról a nótákról, amik a modellről és az elvesztéséről szólnak.

Tesó, mondd, mi bánt? Oké…beismerem, volt mi fájt, Volt egy szerelmem, de összepakolta a holmiját, Lehet elb@sztam, de egyikünknek sem ez volt mi járt, Aki valójában szeret téged sosem fordít hátat, Álmatlan éjszakák, ez okozta az insomniát, Nem tudom, hogyan küzdjem le ezt a paranoiát, Mindjárt rákeresek, hol vállalnak lobotómiát, Gondoltam az Élet egyszer fog még nekem hozni lányt, Kerestem a szerelmet, hogy vajon merre kóricált, Esküszöm, bejártam már tavaly az egész Cordia-t.

– így kezdődik T. Danny legújabb dala, ami miatt a rajongók megint aggódni kezdtek a rapperért, aki szerintük még mindig szerelmi bánatban szenved, ezekből szemeztünk:

„Ezen a szerelmi bánaton az életben nem fogsz túllépni.”

„Megbecsülendő ez a mély érzés benned. Remélem megtalálod a békéd és a társad. „