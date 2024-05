„Sok mindent megbocsátottam, de van, amit nem lehet” – Kecskés Enikő kitálalt a szakításról T. Dannyvel

Kecskés Enikő és T. Danny kapcsolata a Dancing with the Stars tavalyi évada óta tartja lázban a rajongókat, hiszen a szerelmeseket ott leplezte le a Bors először. Bár gyakoriak a pletykák, hogy a pár újra egymásra talált, úgy tűnik a szakítás végleges. T. Danny Hajdú Péter műsorában és dalaiban is vallott az érzelmeiről, amikre most volt barátnője Lakatos Levente podcastjében reagált.

Kecskés Enikő végre megszólalt a T. Dannyvel való kapcsolatáról (Fotó: Bánkúti Sándor)

Enikő az interjúban azt is bevallotta, hogyan érez Dani dalaival kapcsolatban, amiket a szakításukról írt:

− Volt egy szünet, ami után újra együtt voltunk. Dani albuma pedig még a végleges szakításunk előtt íródott, és nyilván nem jó érzés ezt hallani. Ebben nem is értettünk egyet, én mondtam, hogy nekem ez rosszul esik. Amikor decemberben hallgattam, azt érzetem, hogy ez egy értékelő arról, hogy milyen pár vagyok, mit nyújtottam neki, mit érez irántam, és ezt nem jó hallani.

Kecskés Enikő nem érzi hibásnak magát

Azt gondolom, hogy nem volt szép tőle ilyen szövegeket írni, azután, hogy ő meg én tudjuk, mi történt. Én sok mindent megbocsátottam, de vannak azok a dolgok, amiket már nem lehet. Habár nem akartam elhagyni, de nem nagyon hagyott más választást

– tette hozzá a modell.

T. Danny egykori szerelme azokra a pletykákra is reagált, miszerint egy autóban látták őket együtt és próbálják helyrehozni a kapcsolatukat.

Nem én voltam mellette az autóban, úgyhogy nem találkozunk és nem is igazán történt semmi, hogy ezt rendbe hozzuk. Szerintem ahhoz két felnőtt ember kell, hogy egy kapcsolat működjön és itt nincs két felnőtt ember ebben a sztoriban

Nem mindent lehet békében lezárni. Nekem fontos lett volna, hogy úgy zárjuk le és ez nem rajtam múlt – árulta még el Kecskés Enikő.

Kecskés Enikő elárulta, hogyan ért véget a kapcsolatuk (Fotó: Szabolcs László)

A modell hajlandó lett volna megbocsájtani

− Azt gondolom, ha valaki szerelmes, akkor bizonyos dolgokat nem tesz meg, függetlenül attól, hogy volt-e tapasztalata vagy nem. Mindig lehet javítani még a helyzeten és mindig lehet rontani is, én azt gondolom, hogy ő inkább rontott. Volt esélye javítani, de nem tette és ez vezetett ide – tette még hozzá, utalva Dani Hajdú Péter műsorában tett kijelentéseire.

Az énekes akkor azt nyilatkozta „a szerelem még megvan, a lány már nincs”, amiből sokan arra következtettek, hogy Enikő nem hajlandó megbocsátani neki. A modell most ezt is tisztázta:

Én voltam annyira rosszul, tényleg hiányzott, és szerettem annyira, hogy bár nem vallom be szívesen, de látok rá esélyt, hogy meg tudtam volna bocsátani.

Hát, mást húzott máshova.