„Kussolj, egy Rolexet is kaptál” - T. Danny porig alázta új dalában Kecskés Enikőt

T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata sokáig titok volt a nyilvánosság előtt, ám mire felvállalták volna ezt a románcot, szakítottak is... Történt ugyanis, hogy a Dancing with the Stars tavalyi évadában már együtt mutatkoztak, ám az év végével már lehetett olyan pletykákat hallani, hogy szakítottak. Bár ezt egyikük sem erősítette meg akkor, mégis beszédes volt, hogy Dani egy "szakítós" albumot jelentetett meg, majd vakációzni is Enikő nélkül ment. Nem sokkal később viszont jött a várva várt interjú, amiben a rapper beismerte, amit már nyílt titokként kezeltek a rajongók: szakított modell barátnőjével, s még hozzátette azt is, hogy a lány már nincs meg, de a szerelem igen. Ekkor mindenki azt hitte, hogy a fiatalok visszatalálnak még egymáshoz, de aztán jött Enikő, aki nem túl kedvesen nyilatkozott a 25 éves zenészről. Nyilván nem kell mondanunk, hogy ezek után Dani már nem akarta visszaszerezni őt... Sőt, kőkeményen helyretette a legújabb dalában!

T. Danny keményen helyretette Kecskés Enikőt... (Fotó: Bors)

T. Danny: Kussolj, egy Rolexet is kaptál

A rapper rendre a dalaiban adja ki az érzéseit, és most kijelenthetjük, ahhoz a fázishoz jutott, amikor már minden mindegy... Az új nótája a Szívtipró címet kapta, és hát nem kertelünk, nem fogalmaz túl szépen benne az exbarátnőről. Ezen felül pedig ott van még a klip is, ami szintén eléggé beszédesre sikerült, már csak azért is, mert Dani kifordult magából, és pár női szívet is összetört benne. Vagyis inkább kitépte őket...

Egyedi a csaj úgy, mint hat másik, Velem vetetné meg az Andrássy-t, Kussolj, egy Rolexet is kaptál

– címezte a sorokat nagy valószínűséggel Enikőnek, akit meg is említ a dalban.

– Exem kitálal egy podcastben, de mesélhetek én is... hol kezdjem? – hallható a szerzeményben, de valójában az egész dalszöveget bemásolhatnánk ide, hiszen majdnem minden szava Enikőhöz vagy éppen Enikőről szól. Tekintve, hogy már a videó is úgy kezdődik, hogy Dani a modellről és a róla szóló újságcikkeinket kinyomtatta, és feltűzdelte a falra...

„Viszlát Enikő!”

A rajongók természetesen azonnal vették Dani üzenetét, s bár a legtöbben odáig vannak a dalért, nem mindenkinek tetszik a stílusa. Az a stílus, amivel egyesek szerint porig alázza Enikőt. Itt fel is sorolták, hogy a rapper még arra is figyelt a klip készítésekor, hogy a benne szereplő nők hasonlítsanak Enikőre...

Viszlát Enikő! T.Danny visszatért! Éppen ideje volt!

– írta egy lelkes rajongó.